První školní den mohly děti strávit nejen ve škole. Dětské odpoledne na Kačáku si užily ve Vrchlabí. Příznivci adrenalinu si přijdou na své. Závody automobilů do vrchu chystají na Benecku. Dobrodružnou hlídkovou etapovou turistickou orientační superhru neboli HETOS připravuje Rokytnici nad Jizerou. Cesta do minulosti vás čeká v Hostinném, Den s antikou je lákavou nabídkou. Švestková slavnost v Horním Maršově předvede švestky na všechny možné způsoby. Mezinárodní výstava Jiřin je lánovskou tradicí, přijďte si přivonět i vy.

Co se v Peci pod Sněžkou uvaří, to se taky sní, dáte si s námi Krakonošův guláš? Samotného Rudolfa II. na potkáte na Rudolfových slavnostech ve Svobodě nad Úpou. Vybalancovaný rodinný den na vrcholu Černé hory se chystá v Janských Lázních, těšte se, bude Černá vzhůru nohama. O novém cirkusu nemá smysl mnoho psát ani povídat, ten se musí vidět a prožít, tak hurá do Trutnova na CIRK–UFF. Jedlíci pozor! Malá Úpa chystá Maloúpskou vařečku. Den skvělé zábavy s draky v oblacích zažijete ve Špindlerově Mlýně, každoroční Drakiáda už se chystá. Tak ať slunce září po celé září.

Alena Mrkvová (Regionální turistické informační centrum Krkonoše)