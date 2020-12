Každý, kdo se natáčení finále 11. prosince v náchodském divadle zúčastnil, absolvoval u vchodu test na covid-19, roušky a desinfekce byly samozřejmostí. Pozvaní hosté seděli v sále po dvojicích a s dostatečných rozestupem od ostatních návštěvníků. Organizace se tradičně ujal prezident soutěže David Novotný.

Dvanáctka finalistů a finalistek, která reprezentovala všechny pracovníky napříč zdravotnickými profesemi, si však toto setkání užila. Nejenže absolvovali letní soustředění v Chateau Šanov, ale ze slavnostního večera si každý odnesl pamětní skleněnou plaketu a dárkové tašky od partnerů soutěže. Vítěz si pak zahraje v primáckém seriálu Sestřičky a rok bude moci jezdit zapůjčeným vozem. Mezi finalisty byi i zástupci z Královéhradeckého kraje, a to Eva Hanková, lékařka na infekční ambulanci Oblastní nemocnice Náchod, lékárník Václav Polívka z Královéhradecké lékárny v Trutnově a pečovatelka Kateřina Šilhanová z Pečovatelské služby Trutnov.

A kdo si odnesl titul Anděl mezi zdravotníky 2021?

1. místo: František Ždichynec- soutěžící číslo 9, lékař, Zdravotnická záchranná služba hl. města Prahy, bývalý ředitel

2. místo: Veronika Lukášová – soutěžící číslo 2, psychoterapeutka a vedoucí přijímací kanceláře, Schrottovy léčebné lázně Dolní Lipová

3. místo: Kristýna Herrmannová – soutěžící číslo 10, lékařka infektolog, Nemocnice Na Bulovce, Klinika infekčních, tropických a parazitálních nemocí

Cenu Sympatie Anděl mezi zdravotníky si odnesli:

Cenu sympatie časopisu Florence Jana Novotná – soutěžící číslo č. 12 – zdravotní sestra z Ústavu pro péči a matku v Podolí

Cenu sympatie Zde zdravotnictví a Profi Medicíny obdržel František Ždichynec - soutěžící číslo 9, lékař, Zdravotnická záchranná služba hl. města Prahy, bývalý ředitel

Cenu Myco Medica a Yao Medica Irena Al Masani – studentka VI. ročníku 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, obor všeobecné lékařství

David Novotný udělil Cenu ředitele soutěže Anděl mezi zdravotníky a to Anně Skalické, vrchní laborantce z FN Motol Praha, dlouholeté pracovnici České asociace sester a dobré duši, která Davida Novotného podporuje na všech jeho soutěžích a projektech.

František Ždichynec neztrácel humor ani těsně po soutěži: „Já jsem Anděl, už mi pučí křídla. Bylo to skutečně překvapení. Musím to vstřebat. Místy jsem se bavil, místy jsem se ptal sám sebe, co tu dělám. Šampáňo nebouchnu, protože jsem po infekční hepatitidě, ale na záchrance asi jo. Je tu se mnou ředitel, tak se zeptejte jeho,“ smála legenda pražské záchranné služby, která navíc převzala z rukou Kateřiny Zemanové šek od Nadačního fondu prezidenta republiky Ing. Miloše Zemana pro pražskou záchranku na 100 000,- pro pomoc v boji s důsledky koronaviru.

Pozvání na 1. ročník Anděl mezi zdravotníky přijali ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová, dcera prezidenta republiky a patronka Kateřina Zemanová, poslanec a starosta města Náchod Jan Birke, hlavní sestra Ministerstva zdravotnictví ČR Alice Strndová, viceprezident Hospodářské komory ČR Radek Jakubský, profesor epidemiologie Roman Prymula, členka správní rady VZP Soňa Marková, předseda senátru 2. LF Karlovy Univerzity Milan Trojánek, radní pro zdravotnictví Královéhradeckého kraje Zdeněk Fink a další významné osobnosti kulturního, společenského a politického života.

Celý večer moderoval Karel Voříšek a vystoupil Pavel Šporcl, Natálka Grossová, Ivana Jirešová, Daniel Matoušek, Peter Pecha, Hana Křížková, Tereza Mátlová, Pavel Trávníček, Monika Trávníčková a v rolích patronů se objevila Michaela Dolinová, Regina Řandová, Lenka Špillarová, Jiří Krampol, Zuzana Bubílková, Kateřina Macháčková a další.

Zakladatel a ředitel soutěže David Novotný mohl být spokojený. „Je hodně těžké vybrat jednu osobu, protože si ocenění zaslouží všichni, kdo se starají o zdraví a pomáhají lidem. Kvůli covidu bylo nelehké dokončit letošní ročník Anděla mezi zdravotníky natáčením slavnostního večera. Musím poděkovat týmu, účinkujícím a finalistům, že jsme to všechno zvládli.“

Milena Hermanová