Na jarní procházku zámeckou alejí až k oboře, kde žijí daňci a mufloni, se vydala s fotoaparátem Petra Valentová z Náchoda. Cestou potkala i další obyvatele zvířecí říše.

Ze života zvířat v zámecké aleji a oboře. | Foto: Petra Valentová

Náchodský zámek je už mnoho let spjatý s medvědy hnědými Ludvíkem a Dášou, to však nejsou zdejší jediní nevšední zástupci zvířecí říše. Návštěvníci se o tom mohou přesvědčit pouhých několik desítek metrů od vstupu do objektu. Na začátku lipové Aleje Kateřiny Zaháňské se v areálu dřívějšího letního kina nachází obora s daňky a muflony. Vysoká zvěř (daněk skvrnitý a muflon obecný) má k dispozici rozsáhlou částečně zalesněnou plochu o rozloze 2,5 ha. K vidění jsou zde starší kusy s mohutným parožím i roztomilá mláďátka - dančata a muflončata.