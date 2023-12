Jelen lesní je největší savec Krkonoš. Na české straně hor žije přibližně 650 jedinců. Pokud v zimě nemá ve volné přírodě dostatek potravy, působí škody v lese, především na přirozeném zmlazení. Jako prevence těchto škod v Krkonoších slouží 18 přezimovacích obůrek, kde je zvěř v zimě uzavřena. Aby měla klid, na 19 cestách vedoucích v těsné blízkosti nebo skrz tyto obůrky a krmeliště vydává Správa KRNAP každý rok zákaz vstupu. Ten platí od 1. prosince do 30. dubna.

V obůrkách zvěř celou zimu přikrmujeme a kontrolujeme její zdravotní stav. Původní myšlenka je jednoduchá – když zvěř v zimě nemá v přírodě dostatek potravy, okusuje a olupuje stromy a působí tak značné škody na lese. Aby nová generace lesa nepřišla vniveč, provozuje Správa KRNAP už více než dvacet let právě přezimovací obůrky. Díky nim jsou škody způsobené jelení zvěří na lese minimální.

Zvěř v obůrkách mohou bohužel mohou rušit milovníci přírody, kteří se na zvěř chtějí přijít podívat a vydávají se do blízkosti těchto zařízení. Stejně rušivé je venčení psů v jejich blízkosti. V neposlední řadě zvěř plaší zábavní pyrotechnika, jejíž používání je právě v zimních měsících častější. Plašení způsobuje paniku a zvířata mohou v panice narážet do oplocení, přivodit si zranění, případně smrt. V extrémním případě může dojít k proražení oplocení a útěku zvěře do volné přírody, což by opět vedlo ke škodám na lese.

Přezimovací obůrky jsou vybudovány v odlehlých koutech hor, a tudíž i cesty, kterých se toto omezení dotýká, jsou z hlediska cestovního ruchu okrajového významu. Jejich seznam najdete zde:

