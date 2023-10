V neděli 15. října zastaví na hlavním nádraží v Trutnově speciální vlak. Čtyři speciálně upravené vagóny nabídnou informace a zajímavosti k 75. výročí od přijetí Úmluvy o zabránění a trestání zločinu genocidy Valným shromážděním Organizace spojených národů a představí Rafaela Lemkina, polského právníka, který se o přijetí zasadil.

V Trutnově zastaví Vlak Lemkin. Multimediální výstava upozorní na 75. výročí, kdy se genocida stala za zločinem | Foto: Archiv

Akce rovněž přináší i unikátní možnost pro školy, jak žáky a studenty seznámit s významem pojmu genocida i v souvislosti s aktuálním děním ve světě. Vlak Lemkin zůstane v Trutnově do středy 18. října, poté se přesune do své poslední stanice v Hradci Králové. V týdnu je otevřen denně od 14.00 do 19:00, o víkendu od 11:00 do 19:00.

Vlak připomíná důležitý odkaz Rafaela Lemkina, polského právníka židovského původu, který byl autorem právní a vědecké koncepce pojmu genocida a hlavním iniciátorem Úmluvy o zabránění a trestání zločinu genocidy, který Organizace spojených národů přijala před 75 lety. Se životem i komplikovanou situaci související s přijetím genocidy jako zločinu seznámí návštěvníky speciální multimediální výstava, která nabídne vhled i do aktuální situace ve světě.

„Naším cílem je představit veřejnosti Rafaela Lemkina, který se zasloužil o to, že je genocida mezinárodním právem chápaná jako zločin. Vlak Lemkin jsme i proto speciálně vypravili letos, kdy si v prosinci připomínáme výročí 75 let od přijetí této úmluvy,“ říká k projektu Vlak Lemkin Šimon Krbec, ředitel Centra studií genocid Terezín a dodává: „Během jarní cesty navštívilo Vlak Lemkin za jeden měsíc více než pět tisíc lidí a více než tisíc žáků základních a studentů středních škol. I proto věříme, že projekt dokáže oslovit návštěvníky a školy i z dalších měst České republiky.“

Čtyři speciálně upravené vagóny zůstanou na trutnovském hlavním nádraží do středy 18. října včetně, poté se přesunou do své poslední stanice v Hradci Králové. Návštěvníci mohou zhlédnout multimediální výstavu, která představí osobnost Lemkina prostřednictvím herce Aleše Bílíka, 30minutová výstava je doplněna komentářem Dušana Sitka. Autorem výtvarného zpracování interiéru výstavních vagonů je scénograf a výtvarník Milan David. Součástí návštěvy Vlaku Lemkin je i prohlídka doprovodné panelové výstavy k tématu vzniku Úmluvy o zabránění a trestání zločinu genocidy a prohlídka výstavy S.O.S. Terezín o aktuálním dezolátním stavu terezínské Hlavní pevnosti.

Doprovodný program pro školy

Součástí projektu jsou i speciální programy pro žáky základních a studenty středních škol, pro které je na objednání Vlak Lemkin otevřen již od 8:00. „V Ústí nad Labem a Děčíně se programu zúčastnily stovky žáků základních i studentů středních škol různých zaměření. Multimediální výstava je unikátní příležitostí, jak žáky a studenty seznámit s významem pojmu genocida, a to nejen v kontextu historie, ale i současnosti,“ říká Šimon Krbec.

Už na jaře učitelé ocenili zajímavé, interaktivní pojetí výstavy. „Jako pedagog oceňuji nevšední prostředí, které samo o sobě, na rozdíl od muzeí či tradičních expozic, dokáže žáky zaujmout," říká k výstavě Michal Návara ze základní školy Victoria School v Klánovicích. To potvrzuje i jeho kolegyně, pedagožka Pavlína Naegele: „Líbilo se mi zejména umělecké ztvárnění interiérů vagónů. Žáky zaujalo prolínání namalovaných siluet s audiovizuální prezentací. Působilo to jako pohled do minulosti. Návštěva ve Vlaku Lemkin byla podnětem pro další výuku o genocidě Arménů a genocidě ve Rwandě." Žáci a studenti pak oceňují především propojení tématu do souvislostí. „Vždy je dobré, když žáci mohou chápat látku více smysly. A jak mi někteří druhý den potvrdili, během projekce se ve vlaku cítili divně. Možná proto si mnohé, co slyšeli a viděli, budou pamatovat," říká k projektu Pavel Martinovský, předseda Asociace učitelů dějepisu ČR.

Autoři projektu plánují se vzděláváním o příčinách, původu a důsledcích genocid i nadále pokračovat: „Naším cílem je šíření poznatků mezinárodního vědeckého oboru studií genocid v České republice, proto nás zájem pedagogů, žáků i studentů velmi těší. V České republice dlouhodobě spolupracujeme s předními univerzitními pracovišti a učitelskými asociacemi. Vědecké zkoumání, studium i vyučování o genocidách pak vnímáme jako nutný prostředek k ochraně demokratických společností, které jsou založeny na respektu k právům jednotlivců a menšin,“ zdůrazňuje Šimon Krbec.

Smyslem projektu Vlak Lemkin je zabránit politickým a sociálním tendencím, které prostřednictvím rasisticky, fundamentalisticky a antisemitsky zaměřených skupin a hnutí posilují nárůst nenávisti a násilí ve společnosti. Autory projektu Vlak Lemkin jsou Šimon Krbec a Pavel Chalupa.

Program podzimní trasy Vlaku Lemkin 2023:

Žst. Trutnov – hlavní nádraží: 15. října – 18. října 2023

Žst. Hradec Králové – hlavní nádraží: 20. října – 25. října 2023

Otevírací doba pro veřejnost:

Pracovní dny (pondělí–pátek): 14:00 – 19:00

Soboty, neděle a státní svátky: 11:00 – 19:00

Více informací o projektu nabídnou stránky www.studiagenocid.cz.