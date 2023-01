FOTO: Nejnižší Cimrmanova rozhledna na světě má za sebou zajímavý uplynulý rok

Na jevišti tak bude znít hudba, k vidění budou tanec, texty a hodně pohybu. Diváci uvidí koně a dokonce si můžou přečíst i nějaké zprávy. Sami autoři přiznávají, že Punk Pajama Party nelze zařadit do běžné umělecké škatulky. Není to klasické divadlo, ani typický koncert. Označit ho nelze ani za ryze taneční vystoupení. Tím spíš přitahuje pozornost. „Je to osvěžující show, která se snaží stírat hranice mezi jevištním představením a koncertem, takže je to pro diváky opravdu poutavý zážitek. Mohou se účastnit nebo jen pozorovat, ale energie show je vždy vtáhne,“ říká choreograf.

Trutnovské Uffo zařadilo podívanou slovenských umělců do skupiny označené jako Nové divadlo. „Snažíme se publiku stále nabízet něco nového, neobvyklého a umělecky jiného, ale přitom velmi atraktivního a zábavného. Punk Pajama Party to splňuje po všech stránkách,“ doplňuje ředitel Uffa Libor Kasík. Představení se uskuteční v úterý 17. ledna od 19 hodin. Vstupenky je možné stále zakoupit v online předprodeji, nebo v recepci Uffa.

Zuzana Jindrová