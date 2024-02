/FOTO/ S výraznou nepřízní počasí se tuto zimu potýkají organizátoři velmi populární Veřejné lyžařské školy pro děti ze Semilska. Na dnešním, čtvrtém setkání proběhly závody všech účastníků a diplomy a drobné dárky byly úspěšným závodníkům slavnostně předány při ceremoniálu na semilském Riegerově náměstí.

Veřejná lyžařská škola Semily uspořádala slavnostní ceremoniál na semilském náměstí. | Foto: Radovan Vrátný

Ceremoniálu předcházel slavnostní příjezd dvou velkých autobusů BusLine, který starost o dopravu dětí ze Semil do Pasek na Jizerou již tradičně převzal. Na náměstí pak čekaly stupně vítězů a moderátor, který slavností všechny provedl. Postupně se na pódiu vystřídaly všechny oddíly, jak snowboardistů, tak i lyžařů, od těch mini špuntů až po teenagery. Děti si ze slavnosti odnesly diplomy a věcné ceny partnerů skvělého projektu.

Hana Havránková, jedna z pořadatelek dnešní událost okomentovala: „Jsem ráda, že tato tradice úspěšně pokračuje. Jde snad už o pětačtyřicátý ročník. Vzhledem k tomu, že se pokaždé účastní víc než stovka dětí, dá se říct, že jich tu od počátku prošly celé generace, vlastně velká část dnešních Semiláků. Letošní ročník značně komplikuje počasí, a tak jsme se rozhodli uspořádat „závěrečné“ závody již dnes, protože nikdo nevíme, jak to bude se sněhem vypadat za týden, už dnes to bylo taktak. Byla by škoda, aby děti o takový hezký závěr přišly.“

Celá Veřejná lyžařská škola Semily stojí na desítkách dobrovolníků, kteří se ve svém volném čase věnují výchově dětí ke sportu. Na závěr ceremoniálu si také všichni společně zazpívali.

