Kousek Moravy se v červnu přesune do Turnova, chystají tu vinné odpoledne S festivalem Turnovské pohárky vzniká ve městě nová tradice, jde o první ročník akce pro milovníky vína. Návštěvníci budou moct celé sobotní odpoledne 22. června koštovat vína, ochutnávat nejrůznější delikatesy a užívat si atmosféru městského parku.

Turnovské pohárky | Foto: Turnovské pohárky.

Každý návštěvník si zakoupí vstupenku za 550 korun a pak už bude moct celé sobotní odpoledne degustovat podle libosti. Akce bude probíhat v nádherné scenérii městského parku v Turnově, který je situován mezi starší zástavbu historického centra a je tak ideální volbou pro tento vinný projekt.

“Degustování je neomezené. Nikdo Vám nebude počítat, zda si přijdete pro všechny vzorky vína u všech, nebo jen někde. Můžete ochutnávat do sytosti,” píšou organizátoři na webu.

“Během akce zaručeně vyhládne. Nachystáme pro Vás vybrané delikatesy na sladko, na slano a pro masožravce i nějaké pochoutky z keramických grilů. Nedílnou součástí této akce bude známý turnovský harmonikář a v závěru dne se můžete těšit i na cimbálovou muziku,” dodávají podrobnosti.

O tom, proč se rozhodli takovou akci uspořádat jsme mluvili přímo s organizátorem, Zdeňkem Pohlem a přinášíme krátký rozhovor.

Co vás vedlo k uspořádání takového festivalu v Turnově?

Hlavním impulsem pro uspořádání byl fakt, že na podobné akce jezdíme na Moravu a vzhledem k tomu, že to máme přes celou republiku, tak jezdit pětkrát za rok klidně 800 až 900 km na jednu akci, je dosti časově i finančně náročné, tak jsme si řekli, že zkusíme převézt kousek Moravy k nám do srdce Českého ráje. Dalším důvodem je i pozitivní vztah k vínu, takže proč to nespojit v akci, která se stane, jak doufáme, navštěvovanou a žádanou akcí u nás v Turnově a okolí.

Koná se někde v regionu něco podobného?

V našem regionu vyloženě na Turnovsku se nic podobného nekoná, alespoň o tom nevím. Pivních slavností je tu přehršel, ale vinařská akce vyloženě chybí, doufáme, že již chybět nebude. Konají se podobné akce jako je například Vinný košt v Jičíně či Festival vína, který je ale celorepublikový a stěhuje se mezi městy. Podobná akce je i v Lomnici nad Popelkou ve sklepení. Je to asi nejpodobnější akce té naší s tím, že my jsme šli cestou přírodní scenérie městského parku v Turnově. Ostatní akce mají zvolenou jinak logiku nákupu. U nás je neomezená konzumace vína v rámci vstupenky, která je dražší, u dalších akcí je sice vstupné levné, ale každý vzorek se platí zvlášť, což může některé návštěvníky odradit.

Kde jste se inspirovali?

Podobné akce se konají v moravském regionu. Většina obcí či společenstvo vinařů pořádá podobné akce každým rokem, někteří na podzim, někteří na jaře. Liší se to v detailech, ale myšlenka je v zásadě stejná. Osobně navštěvujeme spoustu podobných akcí v Perné, Mutěnicích, Čejkovicích, Kobylí a jak jsem říkal, jezdit na Moravu a zpět je náročné jak časově, tak i finančně, tak jsme spojili víno, Moravu a Český ráj a vznikla z toho tato akce.