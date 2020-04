Všude kolem napjaté ticho. Všichni ho sledují. Kdo bude další nakažený a dojde řada také na mě? Koronavirus COVID-19 - strašák, zabiják, zlo, ale je to skutečně tak? Nebo jen nabubřelá bublina, dobře organizovaná panika, která bude mít nedozírné následky ne zdravotní, protože nemoc většinou probíhá jako běžná viróza? Následky budou ale zlé ve sféře ekonomiky, zaměstnanosti a hlavně sociálních jistot rodin.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Budou se po nařízeních vlády ještě mít lidé kam vrátit do práce? Budou schopni platit své závazky vůči bankám? A co řemeslníci, lidé s volnou živností, maminky samoživitelky a další a další… A jak je to ve skutečnosti v nemocnicích? Nebo s respirátory a rouškami? Představitelé vlády v čele s Andrejem Babišem se předhánějí v ujišťování, že je vše pod kontrolou. Ale proč jsou lékaři bez ochranných pomůcek, proč je nedostatek testů a míst k vyšetření, a také proč stojí nemocní s horečkami mnoho hodin u provizorních stanů mezi lidmi, kteří si jen myslí, že by nemocní být mohli? Jsem si jistá, že hrdinové nejsou Babiš a spol., ale lékaři, sestry a další záchranné složky pracující téměř bez oddechu a respirátorů spousty hodin, pouze snad když přeje štěstí, tak v roušce, jejíž činnost je limitována časem 2-3 hodin. Nejlepších a nejúčinnějších respirátorů pak hodin osm poté musíte vyměnit filtr.