Vrchlabí bez odpadu: Přes 1000 školáků čekají TýDny bez odpadů

Čtenář reportér Čtenář

Holky a kluci ve vrchlabských základních školách a nižších ročnících gymnázia zažívají v těchto dnech, tedy až do 18. března, TýDny bez odpadů. Děti se podívají na skládku, kde končí odpadky z Vrchlabí. Zahrají si sérii her, podívají se na zajímavé filmy, a to všechno s cílem zamyslet se nad tím, jestli nevyrábíme příliš mnoho odpadků a jak jejich množství snížit.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Fuchs Miroslav