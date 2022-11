Hřiště plné energie mají ve Velkých Svatoňovicích. Přibyla zde nová lanová dráha

Sci-fi film se odehrává 700 let poté, co lidé opustili Zemi a přesunuli se na flotilu obřích plně automatizovaných hvězdoletů. Ze Země se stalo jedno velké smetiště a uklízecí roboti, kteří ji měli dát znovu do pořádku, přestali dávno fungovat. Zůstal jen poslední z nich, VALL-I. Ten každý den ráno navlékne housenkové pásy, nabije si sluneční články a se svým kamarádem švábem se vydává do práce. Osamělost, sbírání všemožných lidských předmětů, a hlavně jeden lidský film ho postupně promění v citově uvažujícího tvora, který touží po lásce… Tolik z textu distributora filmu, na který se přijdou podívat především žáci 1. stupňů vrchlabských základních škol. Filmový program pro žáky 2. stupňů chystá iniciativa Vrchlabí bez odpadu na začátek roku 2023.

Filmové projekce navazují na jarní TýDny bez odpadů a následnou žákovskou odpadovou konferenci v KD Střelnice na Den Země. O prázdninách zase děti, které měly zájem, plnily výzvu „Postřehy odjinud“ měly si všímat při svých prázdninových cestách, jak se kde (u nás i v cizině) řeší téma odpadů ať už jde o příklady pozitivní, nebo naopak negativní. Se svým projektem nejlépe uspěly třídy 8.A ze ZŠ Školní, která získala 9000 korun na to, co se děti rozhodnou si společně pořídit. Cenu ve výši 6 000 korun získala také 5.B ze ZŠ Náměstí Míru.

Tomáš Vrbata, Jakub Kašpar, iniciativa Vrchlabí bez odpadu