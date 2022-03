Markéta Kutilová už jako studentka projevila svou odvahu jako reportérka webu Ekolist.cz z pouličních nepokojů při zasedání Světové banky a Mezinárodního měnového fondu v Praze v roce 2000. Po studiích byla reportérkou Lidových novin. Šest let pracovala na zahraničních misích společnosti Člověk v tísni. V roce 2008 zakládala misi Člověka tísni v DR Kongo, sužované občanskou válkou, zabývala se především projekty pomoci znásilněným ženám a dětem. Jako novinářka pracovala v Kongu, Ugandě, Makedonii, Řecku, Švédsku, Srí Lance, Gambii, Senegalu, Libérii, Kambodži atd.

Posledních šest let dokumentuje válku s Islámským státem a válku v Sýrii, válku v Náhorním Karabachu a další. Spolu s Lenkou Klicperovou podnikly 12 cest do Sýrie, 5 do Iráku, jednu do Libye a tři do Náhorního Karabachu. Na pomoc lidem ze syrského města Kobani založily sbírku a obnovily školu, do níž chodí 295 dětí.

Společně napsaly o válkách na Blízkém Východě a v Náhorním Karabachu několik knih. Svoje reportáže publikuje v médiích, spolupracuje s řadou českých i zahraničních médií.

Dalším jejím tématem je migrace do Evropy - sleduje pravidelně Balkánskou i Libyjskou migrační trasu. Je spoluautorkou filmu Nezlomené a je spoluautorkou několika reportáží oceněných cenou Czech Press Photo.

V úterý 15. března se na Markétu Kutilovou můžeme těšit i ve Vrchlabí. A v příštích měsících nabídneme další zajímavé hosty a filmy. Těšíme se na vás.

Jakub Kašpar, kurátor FS ČCE ve Vrchlabí