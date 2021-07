Tento pátek 2. července odstartuje tradiční, již 45. ročník nočního výstupu na nejvyšší horu Česka. Start nočního putování je v Dolní Kalné, kde bude mezi 17. až 20. hodinou probíhat u sokolovny registrace a start účastníků na 50 kilometrovou trasu. Po výstupu na vrchol Sněžky sejdou účastníci do Špindlerova mlýna, odkud je zpět do Dolní Kalné odvezou autobusy.

Co na účastníky čeká zajímavého? „Je to především neopakovatelná scenérie letního východu Slunce z nejvyššího místa v naší zemi, ale také skvělá atmosféra několika set účastníků, kteří každoročně na tuto zajímavou akci vycházejí. Pro někoho je to krásný přírodní zážitek, pro další pokoření osobních výzev a limitů, pro další zajímavý čas s přáteli či s rodinou,“ uvádí hlavní organizátor Jiří Drahoňovský z TJ Sokol Dolní Kalná.

Hlavním partnerem Nočního výstupu na Sněžku je již druhým rokem minerální voda Kláštorná Kalcia, která je přírodním zdrojem vápníku a skvěle se tak hodí jako základ pitného režimu při náročných fyzických aktivitách turistiku nevyjímaje. „Při náročné fyzické aktivitě dochází ke ztrátám vápníku potem, proto je potřebné ho během intenzivní námahy pravidelně doplňovat, aby dobře fungovaly kosti, svaly ale i jiné důležité orgány v našem těle,“ vysvětluje MUDr. Skalská. Proto každý účastník pochodu dostane při startu na Sněžku i při příchodu do cíle lahev s minerální vodou s vápníkem.

Více informací: http://www.dolnikalna.cz/nocni-vystup-na-snezku-za-vychodem-slunce/ds-1038

Vojtěch Jurásek