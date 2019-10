Před dvěma lety seděla Kateřina na Listování, poslouchala a hltala každé slovo pana spisovatele Roberta Fulghuma.

Kateřina Vlčková se spisovatelem Robertem Fulghumem | Foto: Monika Vlčková

Nechala si od něj podepsat knížky, ALE fotku nestihla a děsně ji to štvalo a mrzelo. Přečetla a zamilovala si jeho Opravdovou lásku. Knížka vyjadřující hořkosladkou pravdu o lásce. Pověz mi milostný příběh. Nic, co jsi třeba někdy slyšel a četl. Tvůj vlastní, prožitý. No a včera! Když si myslela, že ho sotva uvidí ji jedna paní (Monika Vlčková) nečekaně vyblejskla, když si nechávala podepsat další knížku. "A kdo má radost? Já! Ale nejvíc se raduje to o dva roky mladší já, který si myslelo, že se mu tohle nepovede. Jde sice "jen" fotku, ale i o vyslyšení nesplněného přání, na které jsem během dvou let zapomněla. A o to větší radost mám. Návrat zapomenutého přání. Povězte mi krátký milostný příběh a já Vám koupím kafe a učiním Vás slavným."