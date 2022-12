Vánoční zoo láká mezi africká zvířata po soumraku. Potrvá do začátku ledna

Cenu ředitele Správy KRNAP již obdrželi:

za rok 2010: Josef Fanta, významný odborník na problematiku lesa

Pavel Klimeš, krajinný ekolog

Valerián Spusta, lavinový specialista a dlouholetý horský záchranář

Jiří Bruník, in memoriam, fotograf Krkonoš

za rok 2011:

Marie Kubátová, spisovatelka

Theodor Lokvenc, významný lesnický odborník

Jiří Havel, fotograf

Oldřich Lábek, in memoriam, lesník, bývalý ředitel Správy KRNAP

za rok 2012:

Miroslav Klapka, první ředitel Správy KRNAP

Miroslav Chadim, bývalý člen Horské služby

Čestmír Klos, novinář a bývalý redaktor časopisu Krkonoše

Josef Šourek, in memoriam, botanik

za rok 2013:

Jana a František Tauchmanovi, vedoucí folklorního souboru Špindleráček

Jaroslav Koldovský, dlouholetý člen Horské služby Krkonoše

Jan Štursa, botanik a bývalý ředitel Správy KRNAP

Otokar Štětka, in memoriam, první náčelník Horské služby Krkonoše

za rok 2014:

Jan Vaněk, zoolog

Slávka Hubačíková, lidová vypravěčka

Jaroslav Hovorka, bývalý člen Horské služby

Jan Materna, zoolog

Jiří Novák, in memoriam, bývalý ředitel Správy KRNAP

za rok 2015:

Jan Jeník, botanik

Josef a Jarmila Waldmannovi, organizátoři kulturního dění v Pasekách nad Jizerou

Milena Kociánová, geobotanička

Roman Odvárko dlouholetý člen Horské služby Krkonoše

Vladimír Šatný, in memoriam, bývalý vedoucí odboru ochrany přírody Správy KRNAP

za rok 2016:

Petr Kadleček, lesník

František Krahulec, botanik

Miroslav Kubát, starosta města Jablonec nad Jizerou

Tomáš Filka, dlouholetý člen Horské služby Krkonoše

Josef Sekyra, in memoriam, geolog

za rok 2017:

Antonín Jurásek, lesník

Miloslav Bartoš, historik

Jiří Dunka, bývalý náčelník Horské služby Krkonoše

Aleš Suk, pedagog

Jan Messner a Štefan Spusta, in memoriam, bývalí členové Horské služby

za rok 2018:

František Jirásko, historik

Alfréd Pucher, strážce KRNAP

Petr Miles (in memoriam), přírodovědec

Antonín Tichý, sběratel a historik

Irena Bělochová, dokumentátorka

Přemysl Kovářík, člen Horské služby Krkonoše

Martin Maček (in memoriam), hospodář

Jan Luštinec, historik

Eliška Pilařová, publicistka

za rok 2019:

Hana Jűptnerová (in memoriam), pedagožka

Růžena Štěpánková, bývalá pracovnice Správy KRNAP

Eva Kalášová, bývalá pracovnice Správy KRNAP

Radko Tásler, bývalá pracovnice Správy KRNAP

Jiří Sehnal, bývalý šéfredaktor časopisu Krkonoše

Adolf Klepš (in memoriam), náčelník Horské služby Krkonoše

Karkonoski Park Narodowy,

Josef Tylš (in memoriam), lesník a propagátor rohačkových jízd

Radek Hanuš, hudebník

za rok 2020:

David Mlejnek, hospodář

Jan Červinka, horolezec

Jiří Daněk, obnovitel drobných sakrálních staveb, in memoriam

Jiří Rohlík, kartograf a vydavatel map

Karel Hroch, lesník

Rautis, a. s., výrobce tradičních vánočních ozdob

Vladimír Paudera, bývalý člen Horské služby Krkonoše

za rok 2021:

Pavel Klapuš, propagátor lyžařského sportu

Jan Grúz, ornitolog

Karel Hník, fotograf

Jan Hampl, kočí

Hana Kulichová a Jiří Kulichovi ze Střediska ekologické výchovy a etiky Rýchory – SEVER

Michal Janouch (in memoriam), polárník a meteorolog

Josef Nechanický (in memoriam), bývalý člen Horské služby Krkonoše, krkonošský lesník

Věra Ničová, pedagožka a ilustrátorka

Máte-li námět na laureáta z jakéhokoli oboru činnosti, který by si Cenu ředitele Správy KRNAP zasloužil, posílejte své nominace do 28. února 2023 písemně na adresu Radek Drahný, Správa KRNAP, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí, či e-mailem na adresu rdrahny@krnap.cz. Nominace by měly obsahovat jméno navrhovaného člověka, stručné (v několika odstavcích) zdůvodnění nominace, kontakt na navrhovatele a nejlépe také kontakt na nominovaného.

Radek Drahný, Správa KRNAP