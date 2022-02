Nejčastěji jsme léčili pacienty po srážce s auty, po nárazech do skel, popálené od elektrického proudu, zamotané do vlasců a poraněné kočkami. Vypustili jsme mnohé poštolky, káně, kalouse, krahujce, strakapoudy, ježky, netopýry i včelojeda. Vypiplali jsme desítky mláďat veverek, zajíčků a mláďat opeřenců. Dařily se též přímé adopce ptačích mláďat do hnízd náhradních rodičů. Bohužel některým pacientům jsme již pomoci nedokázali. Mezi nimi byli i vzácný netopýr velkouchý, slučka malá poraněná kočkou a trochu kuriózní případ klokana rudého sraženého autem.