S blížícím se časem Vánoc jsme se v radvanické základní škole rozhodli uspořádat něco milého, hezkého a hlavně lidského.

Žáci a zaměstnanci školy pomáhají společně | Foto: Archiv ZŠ

Vyhlásili jsme akci „Pomáháme společně“. Jejím cílem bylo ve škole vybrat co nejvíce plyšových hraček, které byly poté odvezeny do Pardubic a během extraligového plyšákového utkání vhozeny na led s tím, že udělají radost dětem v dětských domovech. Toto se náramně povedlo, jelikož jsme do Pardubic jeli třemi auty a s celkovým nákladem 937 plyšáků! Každý plyšák měl na sobě navíc připevněné osobní přání dárce. Vylosovaní žáci si vychutnali hokejové utkání a zároveň jménem školy pomohli svým kamarádům, kteří podobné štěstí na úplnou rodinu neměli. Vidět lidskost a slzy dojetí v očích některých z nich během házení plyšáků na led bylo slovy stěží popsatelné.