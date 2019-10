Partnerem závodu byla obec Hřibojedy a za finanční podpory Královéhradeckého kraje pod záštitou náměstka hejtmana pro zdravotnictví Ing. Aleše Cabicara.

Cílem závodu je získání a upevnění všestranné sportovní zdatnosti pětičlenná hlídka musí absolvovat označenou „polní“ trať a plnit úkoly na šesti stanovištích (střelba ze vzduchovky, uzlování. překonání vodorovného lana, základy topografie, požární ochrana a základy první pomoci).

Do letošního ročníku ZPV se přihlásilo 21 sborů dobrovolných hasičů z celého okresu Trutnov a přijel i nedaleký SDH Miletín (okres Jičín). Celkem se přihlásilo 19 pětičlenných hlídek v kategorii mladší hasiči a 30 pětičlenných hlídek v kategorii starší, celkem je to tedy 245 mladých hasičů, kteří přijeli ukázat své dovednosti a poprat se o to nejlepší umístění, které se jim započítá v jarní části do pořadí celoroční činnosti. Ti nejlepší si letos, díky finančním prostředkům získaných z rozpočtu kraje, odvezou plno krásných věcných cen, které poslouží k nácviku na tento závod požární všestrannosti vzduchovky, zdravotní kufřík první pomoci, provazy a buzoly.

Za hladký průběh závodu zodpovídá štáb soutěže, kde náčelníkem štábu je vedoucí okresní odborné rady mládeže Julie Burdychová a hlavní rozhodčí, kterým byl jmenován pak Pavel Borůvka.

Příprava závodu byla v rukou SDH Hřibojedy Vlasty Machačová, Martiny Machačové, Petra Jakla a dalších, kterým patří poděkování. Místní hasiči zvládají zajistit i stánkový prodej občerstvení, který je vyhlášený především svojí kvalitou, velkým výběrem a příznivou cenou.

Výsledky (do pátého místa)

Kategorie starší:

1. SDH Horní Branná

2. SDH Choustníkovo Hradiště

3. SDH Velké Svatoňovice

4. SDH Horní Lánov

5. SDH Malé Svatoňovice

Kategorie mladší:

1. SDH Dolní Branná

2. SDH Horní Lánov

3. SDH Libňatov

4. SDH Velké Svatoňovice

5. SDH Hřibojedy

(md)