Hradec Králové: „Martina Lehkého jsem poprvé navrhl ještě za jeho života v roce 2017 na udělení výroční ceny „Primus inter pares“. V tomto případě jsou oceňovány výjimečné dlouhodobé výsledky v oblasti kultury, vědy, výchovy a sportu. Navrhl jsem ho také na cenu dr. Františka Ulricha. V tomto případě je oceňována osobnost za celoživotní dílo kulturního, vědeckého, sportovního nebo společenského významu mající významný přínos pro město. A která přispěla k jeho mimořádné propagaci v České republice i v zahraničí. Za minulého vedení hradecké radnice to vzhledem k velké konkurenci neprošlo. Samotnou nominaci považuji za velké ocenění jeho práce. Letos, při příležitosti jeho nedožitých padesátých narozenin, jsem myšlenku ocenit Martina Lehkého za jeho celoživotní práci oživil. Začátkem září jsem podal jeho nominaci na vyznamenání medailí statutárního města Hradce Králové kolegiu primátora a Radě města, schválila ji,“ řekl Deníku zastupitel města Hradce Králové Pavel Marek. „Martina jsem znal již od dětství. Málokdo ví, že jsme velkou část pozorovatelského života, zejména v našich mladých začátcích, strávili spolu. Zatímco se Martin postupně orientoval na komety, planetky a další zajímavosti vesmíru, já sledoval proměnné hvězdy a exoplanety,“ uzavřel Pavel Marek.

Podle Pavla Marka je třeba vyzdvihovat i regionální osobnosti z méně populárních oborů, které věnují často svým koníčkům bez nároku na honorář, i s mezinárodním významem, velké množství času. Jejich zápal někdy přeroste do celoživotní cesty a zaměstnání. Tyto osobnosti mohou být velkou inspirací řadě dětí pro smysluplné vyplnění jejich času, ale třeba i pro ukázku jejich životního směru.

Astronom Martin Lehký byl před nedávnem in memoriam oceněný za svoji badatelskou práci.Zdroj: se svolením Marcela BělíkaMartin Lehký byl obdivuhodně houževnatý pozorovatel především komet. V letech 2002 a 2003 dosáhl světového milníku coby jeden z nejaktivnějších pozorovatelů ve svém oboru. V roce 2010 ho Česká astronomická společnost ocenila za mimořádné zásluhy Cenou Zdeňka Kvíze. Jeho jméno rovněž nese planetka 14550 Lehký. Martin „Makalaki“ Lehký se narodil v Hradci Králové 25. října 1972. Celý svůj život více než dobře reprezentoval naše město. K astronomii se dostal už jako 15letý. Učarovaly mu tehdy komety. Toho roku se na nebi objevila kometa C/1987 P1 Bradfield. O pozorováních si vedl pečlivé záznamy, což mu vydrželo do dospělosti. Stejně jako láska ke kometám, které byly jeho srdcovou záležitostí až do konce života. Věnoval se soustavně jejich pozorování vizuálně (pouhým okem nebo očima přes teleskop) nebo později i fotograficky a pomocí tzv. CCD techniky. V roce 2003 se mu podařilo získat celkem 3591 změřených pozic, z nichž jichž 3533 patřilo 32 kometám a zbytek planetkám. Dostal se tak na druhé místo ve světovém žebříčku MPC stanic v počtu získaných pozorování (hned po Kamilu Hornochovi – také z ČR). Nemalým dílem připíval do celosvětového monitorování komet a Zemi nebezpečných planetek. Podílel se tak přímo na zpřesňování charakterů jejich drah. Lze říci, že i díky jeho práci jsme se mohli na naší planetě cítit bezpečněji. Za tyto zásluhy po něm toho roku pojmenovala Mezinárodní astronomická unie planetku 14550 Lehký. Planetka má průměr zhruba 3,4 kilometru a obíhá na dráze mezi Marsem a Jupiterem s periodou necelé 4 roky. Za život pozoroval na stovky komet a pořídil tisíce jejich pozorování. Obecně byl jedním z nejaktivnějších českých vizuálních pozorovatelů komet, aktivních galaxií, nov a supernov v jiných galaxiích. Jeho data byla pro velkou přesnost odhadů žádána i v předních astronomických pozorovacích databázích. Ročně průměrný počet jeho vizuálních pozorování komet (pozitivních i negativních) přesáhl i 200, což v České republice pravidelně dokázalo jen několik málo dalších astronomů.

A jak na Martina Lehkého vzpomíná další z jeho přátel, astronom a předseda Hradecké astronomické společnosti Martin Cholasta? „K nominaci Martina Lehkého na ocenění nás vedly jeho úspěchy v astronomických pozorováních. Převážně ve fotometrii proměnných hvězd a astrometrii komet a planetek. Byl také významným pozorovatelem proměnných hvězd. Některé z nich sám objevil. Martin byl dlouholetým místopředsedou Astronomické společnosti v Hradci Králové. Návrh ocenit ho podal, jak bylo zmíněno, Pavel Marek, který je zároveň astronomem amatérem. Martin patřil mezi nejaktivnější pozorovatele v celosvětovém měřítku. Všichni se známe díky tomu, že jsme byli nebo stále jsme členy Astronomické společnosti v Hradci Králové.“ Co říci závěrem? Ať Martinova hvězda stále září. A kdo ví, třeba jednou převezme jeho pozorovací štafetu syn Martin, který je v současné době žákem základní školy a jeho velkým koníčkem byl donedávna život dinosaurů.

Eva Ženíšková