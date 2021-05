Horní Maršov - Oslavy Dne Země v Horním Maršově jsou příjemným tipem na výlet. Tématem letošních oslav je „voda“.

Certifikovaná přírodní zahrada Dotek v Horním Maršově. | Foto: Ekocentrum Dotek

Každý den až do 15.května mohou rodiny s dětmi zkoumat řeku Úpu samostatně pořizovat fotografie či obrázky zajímavých rostlin a živočichů a donést je do infocentra DOTEK nebo si zde půjčit pro starší děti badatelský batůžek s pomůckami a podle návodu prozkoumávat kvalitu vody. Menší děti si mohou na zahradě DOTEKu vyzkoušet zábavný kvíz „O čem vyprávěl úpský vodník“. Areál a infocentrum (výdej přes okénko) jsou otevřeny denně od 9 do 17 hodin.