A jak nová kniha, která je na světě teprve pár dní, vznikla? To prozrazuje sama autorka:

Když jsem se prvně jako náctiletá ocitla na hřebenech Krkonoš, a to na Klínových boudách, bylo mi jasné, že to bude to láska na celý život. Vždy mě fascinoval život horalů na samotách, a tak jsem se na jedné z nich v Horních Štěpanicích usadila a vznikly zde knihy o Krakonošovi s názvem Alenka a Krakonoš, Alenka, Krakonoš a lev a nyní Alenka, Krakonoš a Vánoce.

Jednoho dne, když jsem v druhé vlně koronaviru seděla na lavičce v Jilemnici a pila kávu z papírového kelímku společně s kamarádkou fotografkou Lucií Lízlerovou, bylo letní počasí. Ona stejně jako já přišla o část své práce, jelikož s manželem fotili hotelové interiéry po celé republice a často odlétali i do vzdálenějších míst mimo Evropu. Tehdy se zrodila naše spolupráce na titulu knihy – Krkonošská kuchařka. Už několik dní před tímto posezením u kašny v Jilemnici jsem společně se svým přítelem Jiřím Schneiderem přemýšlela nad tím, že kuchařka by byl skvělý nápad. A mohla by se vyrábět na uzavřeném penzionu.

Klaplo to a došlo na skvělou týmovou práci. Nejprve jsem obešla sousedy, pak navštívila několik babiček zde v okolí Štěpanic a shromáždila recepty. V době, kdy se nedalo nikam jet, šlo vždy o milé setkání. K tomu jsem pročetla množství informací o tom, jak se zde dříve žilo a z čeho se vařilo. Nakonec jsem vybrala několik receptů, sepsala potřebné ingredience, dojela je nakoupit a mohlo se vařit a fotit. Všechny recepty naše skvělá trojka navařila, ochutnala a samozřejmě snědla. Výborné! Nazvala jsem proto v knize krkonošské hospodyňky kouzelnicemi. To ony dokázaly nakrmit celou rodinu a čeledíny dosyta, i když Krkonoše patřily k nejchudšímu kraji a kuchařky si musely vystačit s omezenými surovinami jako jsou brambory, zelí, vejce, mouka, jablka, hrušky, houby…

Jsem zvyklá vyrábět v nakladatelství knihy, ale kuchařka byla moje premiéra, tedy premiéra nás všech, včetně grafičky Kláry, která pro mě už několik knih dělala. Jsem přesvědčená, že fotografka i grafička odvedly dokonalou práci, bez nich by tahle kniha nikdy nevznikla.

Dovolíme si vás všechny pozvat do chalup, statků, horských bud a restaurací, které dodnes vaří krkonošské kyselo, hladkou ančku, hubovec, žida, muziku nebo třeba rozcuchanou nevěstu. Jsem o generaci starší než holky, co se na knize podílely, a tak jsem moc ráda, že i mladší generace chce zachovat krkonošské tradice a hlavně recepty. Jsou nejenom chutné, ale většinou i levné a hodně je jich díky nedostatku masa v dobách dávno minulých i vegetariánských.

Video o nové kuchařce:

Zdroj: Youtube

Jeden z receptů vás naučí například horaly oblíbenou škvarkovou pomazánku. Příprava je jednoduchá a porce pro dva strávníky zabere přibližně dvacet minut času. Co budete potřebovat?

125 g vepřových škvarků

80 g naložených sladkokyselých hub

1 vejce natvrdo

1 cibule

40 g másla

2 stroužky česneku

1 lžička hořčice

1 lžička kečupu

sůl a pepř

Vejce uvaříme natvrdo, oloupeme. Umeleme najemno škvarky (recept najdete také v kuchařce), nakrájíme cibuli, česnek, vejce, houby a vše promícháme s máslem, hořčicí, kečupem, pepřem a solí. Pomazánku mažeme na chléb.

Dobrou chuť.

Danka Šárková, Benecko