V Jilemnici vystoupí ve středu 7. června známý český hypnotizér a mentalista Jakub Kroulík. Jedná se o nejlepšího českého hypnotizéra a popularizátora hypnózy, který během této přednášky seznámí posluchače s historií, vysvětlí mýty o hypnóze a zároveň nechá přítomné hypnózu prožít. Interaktivní přednáška, která se bude konat ve Společenském domě Jilm a je součástí edukačního turné po vybraných městech České republiky.

Kniha Hypnóza, její moc a síla je poutavým rozhovorem novinářky Marty Fenclové s profesionálním hypnotizérem Jakubem Kroulíkem. | Foto: se svolením Jakuba Kroulíka

Přednáška bude rozdělena do dvou bloků, teoretického a praktického. V teoretické části Jakub Kroulík objasní, co to hypnóza skutečně je a jak se vyvinula od počátků k vědeckému uznání. Odpoví také na nejčastěji kladené otázky týkající se tohoto umění a vyvrátí mýty, které jsou s ním spojené. Diváci se dále dozví, kde všude se dá s hypnózou setkat, přestože tak není nazývána, a na co se dá hypnóza využít.

Návštěvníci si budou moci hypnózu prožít sami na sobě

Ve druhé části převede Jakub Kroulík umění do praxe a vybrané techniky sugesce a hypnózy předvede na dobrovolnících. Publikum si tak bude moci prožít to, o čem běžně pouze čte. Podle Jakuba Kroulíka si nejsilnější zážitek odnesou právě ti, kteří se sami na jevišti aktivně zúčastní. „Dobrovolníci, má média, se po praktické ukázce cítí zrelaxovaně, uvolněně. Každý si přitom z ukázky odnese trochu jiný zážitek. Důležité však je, že se pokaždé jedná o pozitivní záležitost,“ říká sám Jakub Kroulík. Zároveň dodává, že silný zážitek si odnesou i diváci, kteří se na pódiu účastnit nebudou. Ať už budou sedět v předních či v zadních řadách, i oni si mohou prožít moc a sílu hypnózy.

Praktické ukázky o síle hypnózy přesvědčí i prvotní odmítače

Také zdůrazňuje, že hypnóza a umění sugesce jsou seriózní záležitosti. Dokazuje to například jeho desetiletá spolupráce s Českým klubem skeptiků, pro který zajišťuje odborný dohled na tzv. Paranormální výzvu. V Paranormální výzvě dohlíží na férovost experimentů a prověřuje údajné nadpřirozené schopnosti zúčastněných.

Jakub Kroulík má za sebou už přes sto přednášek a podle jeho slov se na každé z nich objeví několik zarytých odmítačů. „Z odmítačů udělám skeptiky a ty pak praktické ukázky přesvědčí o síle hypnózy a odchází překvapeni,“ dodává s tím, že sobě nastavuje stejnou laťku, kterou nastavuje všem, na jejichž experimenty dohlíží – tedy, že „ukázaná platí.“

Pro ty, kteří se chtějí o hypnóze dozvědět více, než stihnou během přednášky uslyšet a uvidět, bude možnost zakoupení knihy Hypnotizér – Hypnóza, její moc a síla. Jakub Kroulík a novinářka Marta Fenclová v ní rozebírají pravdy a mýty o hypnóze. Na akci proběhne i autogramiáda této knihy.

O Jakubu Kroulíkovi



Jakub Kroulík je jedním z největších expertů na hypnózu v střední Evropě. Je racionálním thaumaturgem a dlouholetým členem rady Českého magického svazu. Během svojí kariéry hypnotizéra obdržel řadu ocenění – jedním z nich je například ocenění za povznesení moderního magické umění. Od roku 2013 spolupracuje s Českým klubem skeptiků v rámci projektu Paranormální výzva, vzniklé evropské miliónové výzvy – The Sisyphus Prize. Jako odborník na podvodné provádění paranormálních jevů dohlíží na férovost experimentů a prověřuje údajné nadpřirozené schopnosti zúčastněných.