Vystačíte si s 200kilometrovým dojezdem? Pokud jezdíte hlavně po městě, máte kde nabíjet a chcete i krátké cesty trávit v pohodlí a hezkém prostředí, může pro vás být elektrická Mazda to pravé.

Mazda MX-30 | Foto: Viola Procházková

Jediný čistě elektrický model japonské automobilky je zajímavý v mnoha ohledech. V první řadě jde o auto nesmírně zajímavé a nebojím se říci hezké. Originální příď, svažitá střecha, dvoubarevné lakování a promyšlené detaily dohromady tvoří celek, na kterém můžu oči nechat.

Přitom byste vůbec nehádali, že jde o elektromobil. Má klasickou přední masku a nezdůrazňuje svůj typ pohonu žádnými futuristickými prvky, vypadá prostě jako další povedená Mazda - uhlazená, ladná a v typickém odstínu Soul Red mimořádně chic.

Menší je lepší?

Zajímavá je rovněž skutečnost, že automobilka dala MX-30 záměrně pouze malou baterii, která umožňuje maximální dojezd 200 kilometrů podle měření WLTP. To věru není mnoho, řeknete si nejspíš, jenže Mazda má své důvody. Podle statistik ujede evropský řidič v průměru 48 kilometrů denně, což zahrnuje běžné dojíždění do práce, rozvoz dětí do školek a škol, nákupy, návštěvy lékařů a další „pochůzky“.

Jistě, pokud nemáte možnost nabíjet doma ani v práci, MX-30 pro vás není, ale to ani žádný jiný elektromobil. Předpokládejme tedy, že si domů necháte instalovat wallbox a každý večer po příjezdu dáte auto nabíjet. Dojezd pak skutečně pokryje každodenní cestování a dvousetkilometrové omezení má spíš psychologický než reálný charakter.

K výhodám menší baterie pak patří skutečnost, že je výrazně lehčí a levnější na výrobu. Automobilka tvrdí, že nižší je i produkce oxidu uhličitého vzniklého během výroby a celková uhlíková stopa je menší dokonce i v případě, že si baterie v budoucnu vyžádá výměnu.

Jako v designovém salonku

Zajímavosti čekají i po usednutí do kabiny. Hned si všimnete nezvyklých materiálů, jako je korek nebo plsť ve dveřích, a plovoucího středového tunelu, který skýtá rozmanité úložné prostory. Přestože sedačky mají pouze textilní čalounění, působí interiér s vytříbeným minimalistickým designem skoro prémiovým dojmem.

Ve směsici kvalitních plastů, kůže a hliníku nic neruší, vyhovuje mi, že Mazda okolo řadičky i leckde jinde upřednostnila matný povrch nad jinde oblíbeným lesklým, který se rychle upatlá. Celek je jedním slovem parádní a na každé usednutí do auta jsem se vysloveně těšila.

Chytré řešení zadních dveří

Přestože jde o vozidlo jednoznačně městské, uvnitř je dostatek místa pro čtyři pasažéry. Na kratší cesty se dozadu usadí i dospělí, úplně ideální jsou však zadní sedačky pro děti, které cestují v autosedačkách. U nich se totiž nejlépe uplatní jedinečná specialita MX-30, totiž zadní dveře otevírané proti směru jízdy.

Prohlédněte si auto ze všech úhlů v krátkém videu:

Na první pohled vypadá toto řešení trochu krkolomně - abyste otevřeli zadní dveře, musíte nejprve otevřít ty přední. Na pohled druhý jsou tu však dvě výhody - jednak caparti nemohou začít vystupovat dřív, než je vypustíte, jednak vám otevírání dveří na druhou stranu umožní mimořádně pohodlné usazování a poutání děti do sedaček.

Právě rodiče malých dětí také ocení na městské auto velmi slušný kufr pravidelného tvaru, do nějž se vměstná i kočárek, odrážedlo a další nezbytnosti.

Za volantem vše po ruce

Na místě řidiče se patří pochválit výbornou ergonomii. Všechno tu bylo navrženo prakticky a účelně. Přístrojová deska s klasickými budíky je spíš přehledná a dobře čitelná než krásná a stylová, osobně je mi ale tato varianta příjemnější než nic neříkající animace a vizuální efekty. Co jiného koneckonců při jízdě potřebuju než rychloměr (ten mazďácký červenou linkou nevtíravě ukazuje, o kolik právě překračujete povolenou rychlost) a informaci o dojezdu.

Horní centrální displej slouží klasickému infotainmentu, tedy navigaci, hudbě, nastavování funkcí auta a parkovací kameře. Mazda si zatím u všech modelů zachovává „staré dobré“ ovládání kolečkem po řidičově pravé ruce, není tedy třeba za jízdy lovit dotyková tlačítka po obrazovce. Přes kabel je možné i zrcadlení telefonu.

Druhý displej - o něco níž za řadicí pákou - patří nastavování klimatizace. Na těch pár funkcí, které ovládá, je až marnotratně velký, díky tomu se ale vždycky trefíte, kam potřebujete. Po stranách navíc zůstalo pár klasických tlačítek pro teplotu, větrák a rychlé odmlžování. Abychom měli ovládací prvky kompletní, musím zmínit ještě tlačítka na volantu a otočný ovladač audia vedle řadičky. Mimochodem, audio Bose je skvělé.

Důraz na jízdní vlastnosti

Na rozdíl od leckterých jiných elektromobilů MX-30 neoslní rychlostí. Výkon 145 koní je v zásadě průměrný, ale k čemu byste ve městě potřebovali víc? Pořád je tu „elektrické“ zrychlení, které auto svižně vymrští vpřed, kdykoliv se potřebujete rychle rozjet. K tomu se elektrická Mazda skvěle řídí. Je skoro až překvapivé, kolik péče věnovali konstruktéři naladění jízdních vlastností u ryze městského auta.

V zatáčkách je obratné a sebejisté, při parkování kompaktní a skladné. Při tom všem pak zůstává pohodlné a ani při přejíždění retardérů či vystouplých kanálů neobtěžuje posádku velkými ranami od podvozku. Jde zkrátka o nesmírně příjemné a uživatelsky přívětivé auto.

Kolik za ni zaplatíte?

Základní cena modelu MX-30 je 949 000 korun ve výbavě Prime-Line. Ta obsahuje například navigaci, automatická LED světla, přední a zadní parkovací senzory, automatickou klimatizaci, tepelné čerpadlo, rozpoznávání dopravních značek či adaptivní tempomat.

Na opačném konci spektra je výbava Edition-R za 1 127 900 korun, zahrnující třeba barevný head-up displej, korkové obložení, 360° parkovací kameru, asi­s­tent pro do­prav­ní zácpy s asi­s­ten­tem ří­ze­ní, systém výstrahy po­hybu před vo­zi­dlem či prémiový audiosystém Bose s dvanácti reproduktory.