Někdo se snaží navzdory koronakrizi dál podnikat, někdo proti nouzovému stavu veřejně vystupuje. David Tesař dělá obojí.

Aktivista David Tesař na protivládní demonstraci v Ústí nad Labem. | Foto: Deník / Martin Vokurka

Kdysi odjel s rodinou ze severních Čech za lepším, teď se po letech vrátil demonstrovat a shánět podporu dalších oponentů vlády. Rodák z Mostu David Tesař patří ke kritikům protiepidemických opatření, která poškodila jeho živnost. Je to on, kdo svolává rebely na protestní Pochod svobody, který inicioval a který bude v neděli 6. prosince na pražském Václavském náměstí. „Poukazujeme na to, že se tu schyluje k totalitě, a proti tomu se snažíme vystupovat,“ řekl Deníku pražský kavárník a zakladatel Občanského Manifestu.