Kolik už vlastně tréninkové Bazaly stály? To záleží na úhlu pohledu. Někteří připouštějí jen částku 320 milionů korun za částečnou demolici a novou výstavbu v roce 2019, jiní připomínají, že je k ní třeba připočíst dalších 115 milionů korun, za které město v roce 2013 stadion od klubu odkoupilo, a tím jej udrželo při životě.

Celkem je tedy řeč až o 435 milionech korun. Reálné přitom při této kalkulaci je, že v budoucnu by částka klidně mohla prolomit hranici půl miliardy. Je totiž zájem na tom, aby betonové ochozy opět sloužily svému původnímu účelu – divákům.

„Původní projekt vůbec nepočítal s tím, že se s ochozy bude něco dělat. Měly zůstat v původním surovém neutěšeném stavu, protože akademie nepotřebuje větší kapacitu diváků,“ připomněla původní záměr současná náměstkyně ostravského primátora pro školství a sport Andrea Hoffmannová. Ta na poslední chvíli zděděný projekt pozměnila tak, aby se ochozy alespoň sanovaly a ošetřily sanační stěrkou, aby se zcela nerozpadly. Jinými slovy, aby hrály roli jakési Potěmkinovy vesničky a alespoň na pohled důstojně ladily ke zbylým částem nového areálu.

„Nyní ale zvažujeme, že bychom navýšili kapacitu areálu, aby se dal využívat pro zápasy, a to nejen ‚béčka’ Baníku, ale i dalších klubů, které projevily zájem tam hrát,“ prozradila Deníku Hoffmannová, podle níž vládne všeobecný zájem na tom, vytěžit z areálu, který je o víkendech využíván znatelně méně, maximum. „Byla bych za to ráda,“ přiznala Hoffmannová.

I proto zadala společnosti Vítkovice Aréna, která má Bazaly ve správě, aby do budoucna prověřila, jak by se dal areál více využít. „Rozhodně by muselo dojít k dalším úpravám, protože ochozy nejsou zkolaudovány pro diváky a kvůli bezpečnostním normám tam nelze vpustit lidi,“ dodala náměstkyně.

Dojde k úpravě původního konceptu?

Podle předsedy představenstva Vítkovice Aréna Libora Folwarczného ochozy nemají potřebnou únosnost a bylo by potřeba do jejich jádra znovu zasahovat.

„Momentálně ochozy nejsou konstruovány k využití diváky. Jsou původní a pouze pohledově sanovány sanační stěrkou, která by takovýto druh zátěže neunesla. Případné úpravy by musely odpovídat hygienickým a bezpečnostním standardům – pravděpodobně by musely také přibýt sedačky, zábradlí a rozhodně i pevné sociální zázemí,“ vysvětlil Libor Folwarczny, podle něhož tréninkové středisko bylo původně určeno pro maximálně 450 diváků na nově vystavené tribuně, která sice nové sociální zázemí má, ale pouze pro výše uvedený počet lidí.

Změnit by se tak musel celý původní koncept využití Bazalů, které byly znovuotevřeny v roce 2019 jako mládežnická tréninková základna – kolik diváků by ještě mohly pojmout, ve kterých sektorech by byli a ty by se následně musely v podstatě znovu postavit.

„Momentálně k tomu není konkrétní projekt a ani se na něm nepracuje, zatím jsme v rovině obecné diskuze. Do budoucna lze prověřit možnosti, kam by šlo tréninkové středisko posunout,“ dodal Libor Folwarczny, jenž zmínil, že Bazaly jsou nyní využívány také k utkáním nižších soutěží a jednorázovým akcím, naposledy utkání amerického fotbalu. Limitujícím faktorem je však právě nízká zkolaudovaná kapacita hlediště.