První část ochrany proti velké vodě u Svratky v úseku od Riviéry po viadukt u Uhelné začne vznikat na podzim. Představitelé města pro ni aktuálně vybírají stavební firmu. „Výběr zhotovitele stavby pokročil do druhé fáze, kdy jednotliví vyzvaní uchazeči, kteří doložili potřebné kvalifikace, podají cenové nabídky," informovala mluvčí kanceláře městského architekta Šárka Reichmannová. Její pracovníci mají přípravu opatření proti velké vodě na starosti.

| Foto: vizualizace sdružení Svratka (A PLUS, ŠINDLAR, Václav Čermák, Miroslav Korbička, Miloš Trenz)

Budoucí podoba nábřeží Svratky v úseku mezi Riviérou a mostem u Uhelné ulice. | Foto: vizualizace sdružení Svratka (A PLUS, ŠINDLAR, Václav Čermák, Miroslav Korbička, Miloš Trenz)

Po vydatných deštích se hladiny řek Svratky a Svitavy zvedají a voda na území Brna zaplavuje přilehlé břehy. Lépe předvídat, co se v těchto případech stane, umožní matematický povodňový model města. Jeho zpracování na posledním jednání schválili tamní radní.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.