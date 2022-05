„Můžeme slíbit nejlepší ročník v historii. Nejen díky programu předních světových hvězd, ale především díky tomu, že to bude první plnohodnotný ročník po pandemii,” řekla ředitelka festivalu Zlata Holušová, která se už nemůže dočkat, až se brány festivalu v polovině července znovu otevřou.

Colours zahájí soubor nového cirkusu Cirk La Putyka se studenty Kyjevské akademie divadelního a cirkusového umění, kteří díky okamžité akci členů souboru našli v Praze útočiště. Poté proběhne čtyřdenní maratón koncertů na mnoha scénách. Přijedou kapely a hudebníci nejrůznějších žánrů z 32 zemí světa. Hlavními hvězdami budou The Killers, Twenty One Pilots nebo LP.

České hvězdy

Devatenáctý ročník nabídne i zástupce české i slovenské hudební scény. Těšit se tak lze například na Baru Zmekovou, Circus Brothers, Kapitána Dema, Jiřího Krhuta se Štěpánem Kozubem nebo Markétu Irglovou. Nebude chybět ani Full Moon se zahraničními i českými předními alternativními hudebníky a kapelami.

Kromě hudby se návštěvníci zúčastní i mezinárodního fóra Meltingpot, na který přijede více než 200 řečníků z oblasti vědy, umění nebo žurnalistiky. „Jsme přesvědčeni, že dva roky covidové pandemie nebo události ve světě ještě podtrhují důležitost našeho fóra v současné době. Věříme, že návštěvníci budou mít o to větší potřebu mluvit o věcech, které se dějí kolem nás,“ míní ředitelka festivalu.

Válka na Ukrajině

Ostravský festival zareaguje i na válku na Ukrajině. „To, co se děje na Ukrajině, zasahuje i nás. Proto jsme se rozhodli do našeho programu zařadit i ukrajinskou kapelu Balaklava Blues. Bude to náš hold všem, kteří bojují za Ukrajinu,” dodala Zlata Holušová.

Balaklava Blues se před koncertem Martina Garrixe postará o protiválečnou multimediální show namixovanou z výbušných elektrobeatů, folk nor a ukrajinské vokální polyfonie. Pouze v Ostravě je doprovodí sbor Permoník Choir Karviná.

Vstupenky jsou stále v prodeji, ale organizátoři akce upozorňují, že si zájemci o koupi těch nových mají pospíšit. „Lidé byli hodně obezřetní a prodej vstupenek během uplynulých dvou let hodně stagnoval. S blížícím se festivalem však nákupy opět rostou. Ti, kdo měli vstupenky na rok 2020 nebo 2021, se nemusí bát, protože stále platí,“ ujistili organizátoři. Festival Colours of Ostrava odstartuje ve středu 13. července a potrvá do soboty 16. července.