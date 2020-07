Nové případy nakažení koronavirem v kutnohorském regionu vedly ke znovuzavedení některých nepopulárních opatření. Mezi ně patří i povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorách, tedy i v restauracích. Jak se na to tváří jejich provozovatelé i zákazníci?

Rozvoz jídla. Ilustrační foto. | Foto: Shutterstock

Radost z toho pochopitelně nemá nikdo. Že by však na chození do oblíbených podniků zanevřeli, to se říci nedá. Alespoň ve větších městech. Například ve vyhlášené stylové restauraci Dačický v Kutné Hoře měli v sobotu přes obědy plno. Potvrdila to majitelka Jitka Ciklerová. „Museli jsme upravit rozmístění stolů, abychom dodrželi předepsaný rozestup dvou metrů. Tím se pochopitelně snížil počet míst, jinak by se hostů dovnitř vešlo ještě více. Nová opatření akceptovali, přišli všichni v rouškách a měli jsme plno,“ popisuje majitelka situaci ve své restauraci.