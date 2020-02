"Ukazuje podobu hradu před přestavbou z přelomu 19. a 20. století a návštěvníci tak porovnají, nakolik se ta současná liší od podoby před rokem 1895," konstatovala mluvčí univerzity Gabriela Sýkorová Dvorníková.

Model hradu připravili studenti geoinformatiky z historických plánů a fotografií. Trvalo jim to více než měsíc. Tisk přitom trval přes 78 hodin a studenti na něj spotřebovali asi 4,6 kilometrů tenkého plastového vlákna.

"Zatímco dnes hrad budí úžas, před sto padesáti lety by u návštěvníků tak silné emoce nevyvolal,“ zhodnotil Filip Auinger, koordinátor projektu, změny které Bouzov prodělal na začátku 20. století.

Na velkoformátové tiskárně vytiskla vysoká škola už historické pečetě i hradní klíč, s Bouzovem totiž spolupracuje dlouhodobě.

Historie hradu Bouzov



Současný romantický hrad byl založený na přelomu 13. a 14. století, kdy jej nechal postavit Buz z Moravičan. Nachází se v malebné krajině Litovelska a Mohelnicka.



Do roku 1696 jej střídavě vlastnili příslušníci různých českých a moravských rodů, na začátku 15. století se v něm podle části historiků měl narodit Jiří z Poděbrad, pozdější český král.



Pak panství s hradem koupil Řád německých rytířů.



Na přelomu 19. a 20. století velmistr řádu a rakouský arcivévoda Evžen Habsburský (1863-1954, na snímku vpravo) nechal hrad na své náklady kompletně opravit a přestavět v romantickém stylu, už v té době to byla velmi drahá rekonstrukce a vyšla na 2,4 miliónů rakouských korun.



Tehdy také Bouzov získal svou dnešní "pohádkovou" podobu. Evžen Habsburský jej pak využíval jako své letní sídlo.



V roce 1938 Hitler Německý řád společně s dalšími spolky zrušil a hrad se stal majetkem třetí říše. Často se mylně uvádí, že Hitler věnoval Bouzov ministrovi vnitra Heinrichu Himmlerovi, faktem ale je, že majetek převzala říšská správa pro ochranu německých kulturních památek a byl spravován státem, konkrétně ministerstvem vnitra.



V předhradí opravili byt pro místního gauleitera (župního vedoucího) NSDAP, ale jinak hrad jako takový sloužil jako skladiště uměleckých předmětů, které se sem svážely z celé Evropy.



V roce 1945 hrad přešel do majetku československého státu. V roce 1999 byl prohlášen za národní kulturní památku



