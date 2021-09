Záchranáři ženě na místě poskytli první pomoc a následně převezli do nemocnice. „S podezřením na těžká zranění skončila mladá zraněná na urgentním příjmu Fakultní nemocnice Brno,“ upřesnila mluvčí záchranky Michaela Bothová.

Ve stejné chvíli prolétl křižovatkou v pravém jízdním pruhu ve stejném směru řidič stříbrného volkswagenu, který přecházejícím ženám nedal přednost. Jednu z nich srazil. Pětadvacetiletou ženu prudký náraz odmrštil a po několikametrovém letu zůstala ležet na vozovce. „Zraněnou ženu převezla záchranná služba k ošetření do nemocnice. Dechová zkouška u řidiče, který je podezřelý ze zavinění nehody, byla negativní,“ doplnila Ledabylová.

Děsivá nehoda se stala na křižovatce ulic Otakara Ševčíka, Gajdošovy a Táborské. „Tři mladé ženy tam v nočních hodinách přecházely přes vozovku po vyznačeném přechodu, kdy křižovatka byla v blikavém žlutém módu. Chodkyně se zastavily, rozhlédly a poté, co jim zastavil a dal přednost řidič jedoucí v levém jízdním pruhu, vstoupily na přechod,“ přiblížila v pátek mluvčí jihomoravských policistů Petra Ledabylová.

/VIDEO - pozor, není vhodné pro slabší povahy a osoby mladší 18 let/ Tragédií mohl skončit koncem minulého týdne noční střet osobního auta s chodkyní v brněnských Židenicích. Do jedné ze tří žen, které přecházely po přechodu pro chodce, čelně narazilo rychle jedoucí auto. Sražená žena letěla několik metrů vzduchem a zůstala bezvládně ležet na silnici. Šokované kamarádky se k ní rychle seběhly. Stejně jako řidič, který ihned zastavil, a svědci hrůzostrašné nehody.

