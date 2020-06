Z jeho maličké dílny nedaleko Boru na Tachovsku už vyjelo dobře na padesát nablyštěných veteránů. Mnohé z nich přivezl v tak špatném stavu, že na první pohled nebylo poznat o jaký model se jedná.

Jaroslav Hofmann má celoživotní zálibu právě v renovaci veteránů nebo aut, která do veteránského věku nemají daleko. Mezi ty nejstarší patří krásná Tatra 12 s dřevěnou karosérií, Tatra 57 nebo oblíbená Aero 30. Mezi ty mladší vozy patří modrý krasavec Ford Capri z roku 1984. Tímto sportovním vozem si plní svůj dětský sen. Vůz se zapsal i do povědomí televizních diváků, jezdili s ním totiž Bodie a Doyle v britském seriálu Profesionálové.

Zdroj: Youtube

„Jako malí kluci jsme sbírali angličáky, člověku pak auta přirostou k srdci,“ líčí pan Jaroslav a dodává, že před asi sedmnácti lety našel Forda Capri, kterého pak celého zrenovoval. „Stál na parkovišti, opuštěný, nepojízdný.“ Vyhledal majitele a domluvil se s ním na koupi a přivezl ho do své dílny. „Ale byl to vlastně takový pojízdný šrot. Musela se komplet opravit karosérie, vyvařit, vbrousit, nalakovat, vyměnil jsem motor i převodovku, nápravy…“ Nadšenec pak vyměnil i sedačky, čalounění a okna.

Po renovaci pak podle slov majitele motor naskočil na první otočení klíčkem zapalování a dodnes auto nezahálí. S Fordem se podíval dvakrát do Alp, do Polska, na Rujánu i na Slovensko do Vysokých Tater. „Republiku máme proježděnou křížem krážem,“ usmívá se Jaroslav Hofmann. „Dát vozidlo do tohoto stavu bylo hodně náročné, ale splnil se mi můj dávný sen, jezdit v autě jako jezdili Profesionálové.“

Nutno podotknout, že celou řadu dílů na ty nejstarší vozy si musí majitel veterána vyrobit sám. Už dávno je nikdo nedodává a ani repliky nejsou k dostání.