Včelař Daniel Beran, který má úly na Uněšovsku a v Plzni-Liticích Deníku řekl, že na jaře byly vyhlídky ještě horší. „Když jsme se na začátku jara podívali do úlů, tak jsme se s mnoha včelaři shodli na tom, že med nebude vůbec žádný, protože včely nemají šanci to zpoždění dohnat,“ sdělil včelař.

Díky tomu, že se později udělalo hezky a později také dozrály plodiny, včely alespoň něco stihly. „Je to sice polovina než obvykle, ale přijde nám to v těchto podmínkách jako zázrak. Z počátku to totiž vypadalo, že včely budeme muset dokrmovat cukrem,“ popsal.

Deštivé a studené jaro

Podle něj je stav u ostatních včelařů v regionu podobný. „Jaro začalo opravdu pomalu, bylo dlouhé, studené a stále pršelo. Včely vůbec nešly do síly. Potřebují první impuls, že začalo jaro a pak se začnou množit. V zimě jich je totiž v úlech oproti sezoně, kdy potřebují pracovat, jen desetina,“ upozornil Beran.

Dodal také, že včely mohou jejich chovatelé v zimě podporovat. Například tím, že jim zateplí úly, aby se začaly dříve rozmnožovat. „Může se jim rovněž dávat cukr s medem, což je pro ně znamení, že začala první snůška. Matka začne klást vajíčka a včelstvo se zvětšuje,“ uvedl Beran.

„Tato opatření se mohou dělat každý rok. Někdy to má ale pramalý význam a někdy, jako letos, to má význam zásadní. Ten, kdo je udělal, je na tom o poznání lépe,“ poznamenal.

Produkce klesá několik let

Daniel Beran bude muset letos med podražit o dvacet korun. „Momentálně dáváme kilo medu za 180 korun. V každém případě bychom ale prodali několikanásobně více, než máme,“ informoval.

Jeho slova potvrdil také chovatel včel Jiří Nosek, který má úly u Mariánských Lázní a na Konstantinolázeňsku. „Produkce medu klesá již pátým rokem. Letos je ta situace opravdu horší,“ zhodnotil Nosek.

I podle něj může za slabé výnosy špatné počasí. „Byly výkyvy teplot a dlouhá zima. To, co přes minulou sezonu nanosily, tak přes zimu a jaro snědly,“ řekl včelař. Také Nosek med letos podražil. „Loni jsem ho prodával za 130 korun, letos za 150,“ uzavřel.