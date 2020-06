Není to scéna z oblíbeného hokejového seriálu Lajna, ale autentické vystoupení trenér Martina Stloukala před svými svěřenci v dorostu brněnské Techniky. Příliš drsné? Možná. „Korektně vám řeknu, že třicet procent věcí z nahrávky je nadsázka, kluci se i usmívali. Ovšem důvod, proč jsem to říkal, je jasný. Musím připravit mužstvo, aby bylo konkurenceschopné a zachránili jsme se,“ obhajuje svůj výstup v rozhovoru pro Deník Stloukal.

Poslechněte si nahrávku:

Zdroj: Anonym

Vždycky platil za přímého trenéra, který se nebojí nazývat věci mnohdy až příliš peprnými výrazy. Přesto něco může u patnáctiletých dětí působit až příliš vulgárně. „Na to vám se…, aby mi volala něčí matka. Nebudu se bavit ani s jednou, hokej hrajete vy, ne ony. Nezajímá mě to,“ soptí v uniklé nahrávce, kterou Deník získal.

Stloukal se podle svého vyjádření s rodiči sešel před začátkem přípravy a vyjasnil si všechno podstatné. „Měl jsem šest takových telefonátů od matek, které mi v nich říkají, že jsou zvyklí v pátek jezdit na chalupu, takže v sobotu nepřijdou na trénink a v pátek jedině do dvou. Zato otcové skoro nejeví zájem, nevím, jak to v rodinách funguje,“ říká Stloukal.

Hráči se vrátili zanedbaní

Na hráče podle svých slov musí přitvrdit, protože po přestávce způsobené koronavirovou pandemií se vrátili zanedbaní. Přitom dostal úkol zachránit pro Techniku Brno extraligu dorostu. „To je soutěž, která v systému českého hokeje stojí miliony korun, takže jsou na prvním místě výsledky a pro ně člověk musí udělat úplně všechno, ne-li víc. Po dvouměsíčních prázdninách kluci přišli naprosto nepřipravení, obtloustlí, neteční. Teď jako trenér mám několik možností, jak reagovat, ale hlavně mám omezený čas, do kterého musíme mužstvo připravit,“ objasňuje Stloukal. Extraligový ročník začíná jeho svěřencům 17. září.

Hlavní část uniklé nahrávky se tak věnuje především stravě, kterou mají jeho svěřenci bezpodmínečně dodržovat. „Řekneš fotrovi, ať ti pořídí věrnostní kartu a budeš bydlet v tvarohárně. Třikrát v týdnu budeš žrát 250 gramů polotučného tvarohu na snídani,“ směřoval příkaz k hubenějším hráčům.

Mladí hokejisté mají zapomenout na vepřové maso, kebab nebo pizzu. „Brambory jsou škrtlé, neexistují, o smaženém se nebudu bavit. Nebudete žrát čínské přejeté psy, kebaby nebo pizzu. Pokud přitom někoho náhodou uvidím, nakopnu ho do prd…, že vyletí před zimák,“ upozorňuje brněnský kouč.

Tohle všechno po svých svěřencích vyžaduje, aby Technika konkurovala silným mužstvům v extraligové skupině Střed. „Jsou tam Sparta, Slavia, Hradec Králové, Pardubice, České Budějovic, to jsou všechno akademie. Poslední dva sestupují natvrdo a třetí nejhorší může hrát baráž s vítězem ligy dorostu. Tento tlak vymyslel Český hokejový svaz na kluky do šestnácti let, kteří přijdou z deváté třídy, z dětského věku do pubertálního a hned dostanou ránu, že se nestačí divit. Jako trenér máte na přípravu dva měsíce, abyste hráče neučil vyhrávat,“ sděluje Stloukal.

Lazaret patnáctiletých

Rozčiluje ho, že svaz určil, jaké kluby získají statut akademie. „To odmítám, protože tím už kastují kluby a vytváří rozdíl mezi mužstvy, která hrají stejnou soutěž. Kometa má akademii, Technika ne. Jak klukovi či jeho rodičům vysvětlíte, že nejsme v akademii, pak k nám nechtějí hráče pustit,“ zlobí se Stloukal.

V nahrávce komentuje také zdravotní neduhy hráčů. „Neexistuje, aby si někdo stěžoval na koleno nebo okostici. Tady je to jako lazaret a to je vám patnáct let. Tělo nemůže vůbec vědět, co je okostice nebo bolavá achilovka. Je to jen proto, že nejste zvyklí na sobě systematicky pracovat,“ čílí se Stloukal v nahrávce.

Podle hlavního trenéra brněnského klubu Jiřího Recha není přístup kouče Stloukala v ničem přehnaný, nezaznamenal na něj žádné stížnosti rodičů. „Sleduji tréninky, potkáváme se, trenér Stloukal je o něco důraznější, občas zařve, ale nedělá nic, co by překračovalo meze. Trénuji už třicátou sezonu a vím, že dnešní mládeži se moc nechce, občas musíte zvýšit hlas, stejně to hráčům vydrží čtrnáct dní a pak zase poleví. Kdyby byl takový řev každý trénink, je to neúnosné, ale k tomuto došlo asi čtrnáct dní po začátku přípravy. Trenérovi se nelíbilo, jak tým funguje, takže trochu zakročil,“ popsal člen vedení Techniky.

Stloukal dokonce vidí pozitiva, že nahrávka unikla. „Nic nebudu vyšetřovat, absolutně mi nevadí, že nahrávka koluje. Jsem rád. Říkám hráčům, aby si to nahráli a pustili rodičům, ale teď si na sebe upletli bič. Teď se celá republika na ně bude chtít vytáhnout, protože dali nahrávku do pléna. Jsem dospělý a svým založením zvyklý žít pod tlakem, ale klukům je patnáct let a teď si na sebe zbytečně vytvořili obrovský tlak. Můžeme tady zapůsobit na tuhle generaci, že nemusí všechno dávat na Instagram a Facebook. Za každou cenu z toho vytáhnu pozitivní kapitál,“ sdělil Stloukal Deníku.

Zkušeností posbíral dost, trénoval v Rakousku, Švýcarsku, Německu, hodně času tráví ve Spojených státech amerických. Znojemské Orly dovedl k vítězství v juniorské extralize. A teď dostal úkol zachránit Techniku Brno. „Skončila sranda a začínáme odteď makat, abychom v listopadu postoupili do finálovky. Jsem zvyklý hrát jen o titul, nebudu se dívat, že sem přijede Tábor. Se všemi se bude vyhrávat a kdo nás porazí, dostane na tlamu,“ uzavřel své vystoupení na nahrávce.