Frakturou nosních kůstek, tržnou ránou nad pravým okem, pohmožděninami v obličeji a v pravé části trupu skončil konflikt, ve kterém skupina mužů napadla svou oběť.

Policie hledá násilníky, kteří zbili muže v metru. | Foto: Policie ČR

Poté, co se muž pod přívalem úderů pěstí do obličeje ocitl na zemi, do něj útočníci ještě několikrát kopli a přidali i dupnutí. Od dalšího napadání je neodradila ani skutečnost, že ležící muž neměl proti početné převaze šanci se ubránit a tak si rukama chránil alespoň hlavu.