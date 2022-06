"Na základě dostupných informací byl Policií ČR dnes obviněn Petr Hlubuček, člen rady hlavního města Prahy za hnutí STAN. Zkoušíme jej kontaktovat napřímo i přes jeho advokáta s výzvou k rezignaci. Koalice je připravena navrhnout a schválit odvolání Petra Hlubučka na čtvrtečním jednání zastupitelstva hlavního města Prahy," uvedl primátor.

Pokud se potvrdí, že je náměstek za STAN @p_hlubucek obviněn ze zapojení do organizovaného zločinu, budu požadovat jeho okamžitou rezignaci. Svolám k řešení této závažné kauzy také zástupce koalice, abychom zaujali společné stanovisko. — Zdeněk Hřib (@ZdenekHrib) June 15, 2022

Vicepremiér Vít Rakušan uvedl, že jako předseda hnutí STAN hodnotí situaci jako vážnou, proto svolal předsednictvo hnutí. "Jako ministr vnitra jsem dlouhodobě přesvědčen, že policie má konat. Konat v případech, které k tomu zavdávají příčinu," uvedl. Dodal, že nemá žádné nadstandardní informace. S Hlubučkem dnes nemluvil. Předsednictvo vládního hnutí bude večer jednat online.

Předseda senátorského klubu STAN Petr Holeček předtím na tiskové konferenci uvedl, že se o věci také dozvěděl ze sdělovacích prostředků. "Večer se k tomu sejde mimořádné předsednictvo, kde situaci posoudíme. Nemáme zatím žádné jiné informace než ty, které mají média. V každém případě je to kauza nepříjemná, ale nebudu to více komentovat, protože neznám detaily," uvedl.

Předseda opozičního hnutí ANO Andrej Babiš novinářům ve Sněmovně v souvislosti s kauzou řekl, že "STAN je organizovaný zločin". "Já o tom mluvil opakovaně, je to uskupení, které šlo do politiky loupit peníze pro sebe, takže to není nic překvapivého," uvedl.

"Mohu potvrdit, že náš útvar (NCOZ) dnešního dne provádí úkony trestního řízení. Dozor vykonává Vrchní státní zastupitelství v Praze, které má v této věci vyhrazeno podávání informací," řekl Deníku ve středu mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej.

Hřib chce přerozdělování běženců, Fiala označil uzavření centra za neuvážené

Státní zástupce Adam Borgula uvedl na webových stránkách Vrchního státního zastupitelství v Praze, že policisté z NCOZ obvinili 11 lidí kvůli hospodaření pražského dopravního podniku (DPP). "Další informace vzhledem k fázi trestního řízení není možno k věci sdělit," dodal Borgula. Podle zjištění serveru Neovlivni.cz je mezi obviněnými také Hlubuček. Radiožurnál uvedl, že k nim patří i podnikatel Michal Redl, který je známý i díky spolupráci s uprchlým Radovanem Krejčířem.

Redl i Hlubuček jsou údajně podezřelí z korupce a účasti na organizované skupině, Redl prý také čelí podezření, že nedovoleně nakládal s omamnými a psychotropními látkami. Podle Lidovek.cz je mezi obviněnými také lobbista Pavel Dovhomilja, který se pohyboval v oblasti IT a zabýval se zakázkami dopravního podniku. Obviněný by měl být údajně též náměstek dopravního podniku Matěj Augustín.

Detektivové se prý zajímají také o Gazdíka

Podle zdrojů Deníku N si Hlubuček s Redlem a Augustínem řekli developerovi, společnosti Nové Holešovice Development, o pět milionů korun. Jako prostředníka podle zjištění vyšetřovatelů využili někdejšího ředitele dopravního podniku Martina Dvořáka, který developerovi údajně tlumočil jejich požadavek na zaplacení peněz za to, že se na nadcházejícím zasedání představenstva zdrží námitek proti uzavření smlouvy o vzniku společné akciové společnosti dopravního podniku a společnosti Nové Holešovice Development. Podle informací Deníku N to ale není jediný případ požadování úplatků, z kterého vyšetřovatelé skupinu viní.

Středočeskou správu silnic navštívila policie. Může to souviset s kauzou v Praze

Server iDnes.cz uvedl, že detektivové při domovních prohlídkách hledají také materiály, které se týkají dalšího člena hnutí STAN, ministra školství Petra Gazdíka. Ten webu sdělil, že nic neví o tom, že by se o něj zajímala policie, a že si není vědom žádných pochybení. Mimo něj se prý detektivové také zajímají i o bývalého náměstka na ministerstvu zdravotnictví Marka Šnajdra, někdejšího ministra spravedlnosti Pavla Němce či náměstka ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny pro informatiku Tomáše Knížka. Nikdo z nich ovšem zatím podle dostupných informací nebyl obviněn.

Krátce po zveřejnění informací o zásahu policistů v Praze zrušil magistrát plánovanou tiskovou konferenci, na kterou ještě v pondělí zval právě náměstek primátora Petr Hlubuček. "Vážení, s omluvou rušíme dnešní tiskovou konferenci k nákupu bioplynové stanice a rozvojového území v Chrástu u Poříčan, která se měla konat od 11 hodin," napsalo tiskové oddělení magistrátu.

Magistrát na středu zrušil už dvě tiskové konference, na kterých měl být Hlubuček přítomen. Náměstek se měl ve středu také zúčastnit oslav 30 let vzniku městské policie, i tam je jeho účast zrušená. Podle informací Pražského deníku vyšetřovatelé zabavili náměstkovi pracovní telefon. Chodby magistrátu byly plné policistů a novinářů.

Hřib: Chci řídit město s čistým štítem

K razii se vyjádřil také pražský primátor Zdeněk Hřib. "Na magistrát jsem šel s heslem: Chci řídit město s čistým štítem. To požaduji i od svých kolegů. V kanceláři náměstka za STAN teď probíhá policejní prohlídka. Úřad poskytuje součinnost. Pokud existuje nějaké podezření, musí být prošetřeno," uvedl Hřib na Twitteru.

Na magistrát jsem šel s heslem: Chci řídit město s čistým štítem. To požaduji i od svých kolegů. V kanceláři náměstka za STAN teď probíhá policejní prohlídka. Úřad poskytuje součinnost. Pokud existuje nějaké podezření, musí být prošetřeno. — Zdeněk Hřib (@ZdenekHrib) June 15, 2022

"Podstatu kauzy neznám, Policie ČR se na mne v této věci neobrátila. Já sám jsem na Policii ČR již v minulosti podal trestní oznámení ve chvíli, kdy jsem získal podezření na pokus o korupci. Udělal jsem tak maximum a nyní je zbytek na práci PČR. Naši práci na tom, že se zase po letech rozhýbaly důležité dopravní stavby v Praze, nesmí poškozovat korupční jednání. Přeji Policii ČR úspěch, aby ho vymýtila," sdělil novinářům náměstek primátora pro oblast dopravy Adam Scheinherr. "Podle informací, které přinesla média, se mé trestní oznámení týkalo stejné skupiny lidí, která je předmětem dnešního zásahu," dodal.

Policie prý zasahuje na pražském magistrátu, údajně v kanceláři P. Hlubučka. To je samozřejmě znepokojivá informace, nic dalšího však nyní o tomto zásahu nevíme. Nechme prosím policii dělat její práci. — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) June 15, 2022

Přítomnost policistů na magistrátu potvrdil ČTK také mluvčí Vít Hofman. "Na magistrátu dnes skutečně zasahovala policie, které poskytujeme maximální součinnost," uvedl. O co konkrétně se policisté zajímali, neřekl.

Policisté v dopravním podniku

Přítomnost policistů na svých úřadech potvrdili ČTK i zástupci pražského dopravního podniku a Všeobecné zdravotní pojišťovny. "Potvrzujeme, že Policie ČR dnes v DPP provedla standardní procesní postupy. DPP nejen v tomto případě, ale vždy poskytuje Policii ČR plnou součinnost. Kroky PČR nebudeme dále komentovat," uvedl vedoucí odboru komunikace podniku Daniel Šabík. Vzhledem k tomu, že právo na podávání informací si vyhradilo Vrchní státní zastupitelství v Praze, nesdělila žádné další podrobnosti ani mluvčí VZP Viktorie Plívová.

Podle informací ČTK ve středu policisté v dopravním podniku uzavřeli mimo jiné kanceláře členů představenstva, generálního ředitele či šéfů právního oddělení a správy majetku. Tyto informace Šabík popřel. Dodal, že zástupci podniku přislíbili, že nebudou vyšetřování komentovat, takže nemůže sdělit, kde přesně policisté zasahovali.

Zásah v Říčanech

Server Novinky.cz uvedl, že detektivové provádějí prohlídky na zhruba čtyřiceti místech v Praze. Policisté podnikli razii také na Krajské správě a údržbě silnic Středočeského kraje v Říčanech. Podle SeznamZpráv zásah souvisí s raziemi v hlavním městě. Přítomnost policistů v prostorách správy silnic potvrdila Deníku její mluvčí Petra Kučerová. Zdůraznila však, že nemá k dispozici žádné podrobnosti ani bližší informace k tomu, oč se policisté zajímají. „Poskytujeme maximální součinnost," konstatovala pouze.

Ani Středočeský kraj dnes neměl k zásahu žádné oficiální informace. Vedení hejtmanství odpoledne ČTK poskytlo prohlášení, v němž uvedlo, že je pro něj transparentnost a hospodárnost při veřejných zakázkách naprosto zásadní od počátku funkčního období.

"Proto také došlo k zásadním změnám na vedoucích postech v našich klíčových příspěvkových organizacích, mimo jiné i v Krajské správě a údržbě silnic (KSÚS). V této chvíli nejsou dostupné oficiální informace o důvodu zásahu policie právě v KSÚS, nicméně věříme orgánům činným v trestním řízení, že vyšetří jakékoliv podezření důsledně. Kraj jim v tom bude poskytovat veškerou součinnost, kterou budou požadovat," stojí v prohlášení, které ČTK poskytla Zuzana Žídková z krajského úřadu.

VIDEO: Muž chtěl skočit z Petřínské rozhledny, posílil se alkoholem a kokainem

Mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková ČTK řekla, že nemá informace o tom, že by v Říčanech zasahovali středočeští policisté. Podle ní obvykle podobné zásahy provádí NCOZ. Mluvčí centrály Jaroslav Ibehej to sice přímo nepotvrdil, ale ani nevyloučil. "My k této věci nemůžeme poskytovat žádné informace, neboť podání informací z trestního řízení má vyhrazeno Vrchní státní zastupitelství v Praze," řekl Ibehej ČTK. To by nasvědčovalo tomu, že v budově zasahovali právě kriminalisté z NCOZ.

Po poledni byl v Žižkově ulici, kde mají krajští cestáři sídlo, klid a policejní razii nic nenasvědčovalo. Na parkovišti stálo pouze několik civilních aut. Z budovy nikdo nevycházel ani do ní nevstupoval.

Do vedení organizace se zhruba 160 zaměstnanci loni nastoupil Jan Lichtneger, nahradil Zdeňka Dvořáka, kterého krajští radní v prosinci 2020 odvolali. Středočeští silničáři v minulosti čelili kritice kvůli hospodaření, policie v souvislosti s jejich zakázkami stíhá osm lidí. Seznam Zprávy už dříve uvedly, že mezi nimi je Zdeněk Dvořák a kladenský podnikatel Otto Zach.

Lobbista Michal Redl

Podle informací SeznamZpráv policie pracovala na případu, v jehož souvislosti provádí razii v Praze, dlouho. Údajně se týká také zlínského lobbisty a byznysmena Michala Redla. Ten v minulosti spolupracoval s uprchlým českým podnikatelem Radovanem Krejčířem. Redla soudy v souvislosti s kauzami kolem Krejčíře minuly díky lékařskému potvrzení o vážné duševní poruše.

Server dále uvádí, že Redl má dlouholeté vazby na některé politiky z hnutí STAN, jehož členem je také prověřovaný náměstek Hlubuček. Ten se s Redlem údajně zná. Podle SeznamZpráv detektivové NCOZ zároveň provádějí domovní prohlídku v pražských Lysolajích, kde Hlubuček bydlí a kde má post starosty. Podle informací ČTK dnes policisté zasahovali primárně u náměstka, který situaci konzultuje s advokátem.

Výpadek provozu na pražském letišti: letadla nemohla vzlétnout desítky minut

Hlubuček je starostou Lysolají od roku 2010. Nejprve kandidoval jako nezávislý, později za Starosty. Do hnutí STAN vstoupil v roce 2016, v současnosti je členem předsednictva a celostátního výboru hnutí a předsedou jeho pražské organizace. Seznam Zprávy letos v dubnu informovaly o údajných nejasnostech kolem Hlubučkových nákupů bytů ve Španělsku v uplynulých letech, z nichž si část pořídil s životním partnerem a lysolajským zastupitelem Jiřím Karvánkem (STAN). Náměstek primátora ale odmítl, že by se v této souvislosti dopustil nějakého pochybení.

DPP je největší městskou firmou, která provozuje metro, tramvaje, autobusy nebo lanovku. Zaměstnává zhruba 11 000 lidí. Město financuje fungování podniku prostřednictvím tzv. kompenzací. Loni na ně hlavní město dalo asi 15,2 miliardy a v letošním roce je v rozpočtu vyčleněno více než 16,76 miliardy.

Vybrané zásahy policie na pražském magistrátu



10. března 2010 - Policie vtrhla na magistrát kvůli projektu karty Opencard. Zabavila počítače a dokumenty a zapečetila kanceláře odboru informatiky.



16. listopadu 2012 - Policie si přijela na magistrát pro dokumenty související s kauzou Opencard. Kvůli projektu stanul později před soudem primátor Tomáš Hudeček (TOP 09) a další radní. Všichni byli soudem zproštění viny. Před soudem ještě stojí bývalý primátor Bohuslav Svoboda (ODS), kterého k stíhání vydala Sněmovna letos.



13. června 2013 - Policisté zasahovali kromě Úřadu vlády, ministerstva obrany nebo ředitelství Lesů ČR i na pražském magistrátu. Obrovský zásah souvisel s činnosti lobbisty Romana Janouška a mimo jiné jeho vazeb na magistrát hlavního města.



11. srpna 2014 - Policie zasahovala na magistrátu. Policisté si tehdy vyžádali dokumenty k zakázkám z let 2008 až 2013, které nějakým způsobem spojuje jméno lobbisty Romana Janouška. Ze všech kauz a obvinění byl Janoušek dosud pravomocně odsouzen na čtyři a půl roku do vězení „jen“ za sražení chodkyně autem pod vlivem drog.



3. května 2017 - Policie zasahovala na magistrátu, v sídle fotbalové asociace a na ministerstvu školství v souvislosti s ovlivňováním dotací na sport. Zatčen byl mimo jiné tehdejší šéf českého fotbalu Miroslav Pelta, pražský zastupitel Karel Březina (ČSSD) nebo šéfka odboru sportu a tělovýchovy Soňa Fáberová. Kromě Pelty nebyli Březina ani Fáberová obviněni.



19. 6. 2018 - Policie kvůli sportovním dotacím opět zasahovala na magistrátu. Před soudem nakonec stanul Miroslav Pelta, jeho přítelkyně Simona Kratochvílová. Zatím nepravomocně byl Pelta odsouzen k šest letům vězení a pokutě 5 milionů korun, Kratochvílová na 6 a půl roku. Policie obvinila i devět lidí z pražského magistrátu v souvislosti s dotacemi pro sport. Odsouzeni zatím nebyli.