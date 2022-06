Zamítavé stanovisko zveřejnilo město na svém webu. „Nedokáži pochopit, že někoho ze státních organizací byť jen na chvíli mohl napadnout, a nedej bože ještě zrealizovat, přesun romských ukrajinských uprchlíků zejména do Bíliny,“ uvádí starostka Zuzana Schwarz Bařtipánová v oficiálním vyjádření.

„A to i vzhledem k eskalaci problémů v ZŠ Za Chlumem, která je pro tuto oblast spádová a která probíhala médii asi před měsícem a souvisela se stále se zhoršující situací na škole kvůli sociálně nepřizpůsobivým žákům pocházejících zejména z romského etnika,“ dodává v argumentaci starostka.

Vedení uprchlických zařízení má jasnou představu. „Prioritně by se mělo jednat o matky s dětmi do 14 let věku, které získaly v České republice dočasnou ochranu,“ říká k problematice ředitel Správy uprchlických zařízení Pavel Bacík. Podotýká, že byty na zmíněné adrese se správě uprchlických zařízení dokonce už podařilo s majitelem smluvně zajistit. Společnost, které objekt patří, se Deníku nepodařilo kontaktovat.

Uprchlíky nechtějí ani Romové

Romské uprchlíky z Ukrajiny na zmíněném sídlišti nechtějí ani místní Romové. Ti tady žijí už řadu let. „Nemám tu zájem o nějaké přistěhovalce z války, ti toho akorát využívají,“ sdílela svoje domněnky na facebooku v komentářích pod informacemi o tom, co se plánuje, žena z Bíliny.

Lidé ze sídliště se zároveň bojí, že by se ještě více vyhrotila situace v místní škole. Docházelo tam k nekontrolované šikaně skupiny romských dětí směrem ke spolužákům, ale také kantorům. Ředitelka ve spolupráci s městem proto povolala do školy Za Chlumem dozorovou službu.