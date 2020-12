V nejníže položeném středisku v Olomouckém kraji, v Hlubočkách u Olomouce, začali vyrábět umělý sníh před více než týdnem. O nadcházejícím víkendu chtějí spustit pojízdný koberec pro nejmenší lyžaře. Otevřena bude také restaurace, jejíž zprovoznění umožňuje přechod do 3. stupně protiepidemického systému PES.

V pondělí se v Hlubočkách dozvěděli, stejně jako ostatní střediska Česku, že lyžařské vleky nemohou pustit do 12. prosince, do konce stávajícího nouzového stavu.

„Je to jen další podraz vůči nám a lidem. Další nelogický krok, kdy zakazují lidem, aby sportovali na zdravém vzduchu,“ reagoval Michal Stojmenov ze Ski Areálu Hlubočky.

Jaké je riziko nákazy?

Většina lyžařských středisek je v horských oblastech, minimum v nižších polohách.

„Většina tak již mohla o tomto víkendu rozjet provoz. Jaké je riziko přenosu nákazy na lyžařském vleku? Stejně tak na sedačkové lanovce, kabinových je minimum, je možnost přenosu respirační infekce minimální. Navíc je zima, lidé mají ochranu úst, brýle,“ kroutil hlavou Stojmenov.

„Nebo je smyslem podpořit nadnárodní a agrofertové společnosti a následně levně skoupit další oblast byznysu v Česku?“ rozčiloval se.

V Hlubočkách již prosněžili 200 tisíc korun. Návštěvníky, kteří v těchto dnech zavítají na kopec, ze sněhové pokrývky nevyhání. Naopak.

„Ať si lidé užijí sněhu. Pojízdný koberec pustím, není to vlek ani lanová dráha. Vládě natruc! Pro bobaře a sáňkaře upravíme část plochy. V provozu bude restaurace,“ zval Michal Stojmenov.

Do obchoďáku ano, na lyže ne

Pondělní usnesení kabinetu zaskočilo všechny vlekaře v Česku. Podle dosavadních vyjádření politiků se měla v tomto týdnu dokončit pravidla pro lyžařské areály do tabulky PES a v souvislosti s přechodem do 3. stupně měly pomalu zahájit provoz stejně jako ostatní podniky.

Asociace horských středisek (AHS) označila trvající zákaz za politické rozhodnutí, které je podle nich neodůvodněné a neadekvátní.

„Zákaz provozu lyžařských areálů nelze vnímat jinak, než jako zásadní porušení pravidel PES, které vláda označuje za závazné a předvídatelné. Desítky činností a aktivit budou od čtvrtka v rámci přechodu na stupeň 3 povoleny či rozvolněny. Vyjmutí jednoho segmentu služeb, navíc provozovaných ve venkovních prostorech, je nelogické a neodůvodnitelné, až absurdní,“ uvedla ve stanovisku AHS.

Poukazují na to, že lidé mohou do hypermarketu, za turistikou do hor s ubytováním v hotelu, do galerie či zoo, ale nesmí použít lyžařský vlek a svézt se na lyžích po sjezdovce.

„Skiareály jsou maximálně připraveny zahájit bezpečný provoz. Jednání o podmínkách provozu v LA v rámci PES potřebujeme dokončit co nejdříve v řádu dnů,“ sdělila AHS.