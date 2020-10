K patnácti rokům a devíti měsícům vězení byl odsouzen Ladislav K. (32 let) z Ostravy, který vloni před Vánocemi bezmála padesáti ranami nožem zavraždil servírku z Hospůdky U lišáka v Ostravě-Hrušově. Z podniku si odnesl přibližně čtyřicet tisíc korun a mobilní telefon. Rozsudek vynesl v pátek Krajský soud v Ostravě. Muži – otci osmi dětí – hrozilo patnáct až dvacet let vězení, v úvahu přicházelo i uložení výjimečného trestu.

Ladislav K. zpočátku vinu popřel, po zahájení hlavního líčení však využil novelu trestního zákoníku a k vraždě se přiznal s vědomím, že své doznání již nemůže vzít zpět. To jej zachránilo před přísnějším verdiktem. Soud již nemusel provádět dokazování, zabýval se jen drobnými nesrovnalostmi, které však samotnou vraždu nijak nezpochybňovaly. Podle senátu šlo o cílený a likvidační útok.

U soudu plakal

K hrůznému činu došlo po půlnoci den před Štědrým večerem. Muž v hospodě popíjel pivo. „Přišel jako zákazník, popíjel na baru pivo a komunikoval se servírkou,“ řekl státní zástupce s tím, že časem začal Ladislav K. přemýšlet o loupeži. Důvodem mohla být skutečnost, že měl více než dvacet exekucí. „Pojal úmysl zmocnit se finanční hotovosti,“ sdělil žalobce.

„Lituji toho, co se stalo. Nikdy si to neodpustím,“ prohlásil Ladislav K., který se v soudní síni několikrát rozplakal. „Povídali jsme si o tom, že se blíží Vánoce, že máme výdaje a podobně,“ řekl obžalovaný s tím, že servírka po půlnoci začala počítat peníze.

Útok

Když byla k němu zády, obešel bar a vzal z něj peníze a nůž. „Otočila se a zeptala se, co dělám. Křičela na mě, abych vypadl. Řekl jsem jí, ať je ticho. Ztichla. Vyzval jsem jí, aby šla se mnou do skladu. Ona mlčela, já brečel. Šla přede mnou,“ doplnil obžalovaný. Ve skladu pak ženu ubodal. Na samotný útok si podle svých slov detailně nepamatuje. „Měl jsem tmu. Vím jen, že jsem ji bodal zepředu. Pak si vybavuji, že jsem utíkal a cestou vyhodil nůž,“ řekl Ladislav K., který má již za sebou tři odsouzení, ve vězení ale dosud nebyl.

Servírka v hospodě pracovala jen několik týdnů. „Ta paní měla hroznou smůlu. Byla tady nová, pracovala tu krátkou dobu, maximálně několik týdnů. A tohle se jí stalo,“ uvedl jeden z hostů restaurace, která sousedí s malým obchůdkem. Když zdejší prodavačka ráno 23. prosince přišla do práce, v hospodě se svítilo a hrála tam muzika.

„Myslela jsem, že je to rádio, pak jsem ale zaslechla upoutávku na pohádku, takže to musela být televize. Říkala jsem si, že to tam zase pořádně rozbalili, někdo uvnitř usnul, nebo prostě zapomněli zhasnout. Nebylo by to poprvé. Tu paní pak našla kolegyně, která šla do práce. Otevírá se tam ve dvě odpoledne,“ uvedla prodavačka.

Život za život

Rozsudek si přišli vyslechnout i pozůstalí – druh a syn. Podle muže není žádný trest dostačující. „Život za život,“ prohlásil s tím, že se o hrůzné události dozvěděl z rádia. „Někdy se šla po práci ještě bavit, takže mi nebylo divné, že není doma. Pak jsem ale něco slyšel z rádia, vzápětí mi volal kamarád, že se stalo něco hrozného. Byl to šok,“ vzpomínal muž.

Verdikt není pravomocný. Obžalovaný i státní zástupce si nechali lhůtu k vyjádření.