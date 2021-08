V úterý 10. srpna kolem 23. hodiny se na letním táboře u Mrtníku vyskytly zdravotní potíže u více jak dvou desítek dětí, které byly transportovány do okolních nemocnic. Na místě zasahoval i vrtulník, ten nicméně odletěl prázdný.

„K události jsme vyslali šest našich posádek ve spolupráci s plzeňskou záchrannou službou a pražskou záchrannou službou, která nám poskytla vůz Atego. Na místo přiletěl i vrtulník, ten se nicméně vracel prázdný. Ošetřili jsme 23 dětí, kdy všechny vykazovaly známky zažívacích obtíží,“ uvedla mluvčí středočeské záchranky Petra Homolová.

Všechny děti byly poté transportovány do okolních nemocnic napříč kraji, a sice Hořovice, Motol a Rokycany.

Mluvčí středočeských hasičů Tereza Fliegerová uvedla, že do tábora byli přivoláni k asistenci také hasiči, aby pomohli s rozdělením dětí při převozu do nemocnic.

Podle informací Deníku tábor organizuje Sbor dobrovolných hasičů Podbrdy.

Původce potíží? Podle hygieny večeře

Případem se zabývají krajští hygienici, kteří do tábora hned ráno poslali své pracovníky, aby příčinu hromadných zdravotních potíži vyšetřili. A odpoledne už bylo jasno. „Kolegyně mi přímo z terénu volaly předběžné výsledky našeho šetření. Podle všeho byly zdravotní problémy, nevolnost a křeče, způsobeny jídlem, a to konkrétně večeří (vepřový plátek s dijonskou hořčicí a šťouchané brambory - pozn. red.). Což by odpovídalo i tomu časovému rámci, kdy začaly první nevolnosti. U dětí zřejmě došlo k toxikóze, což má rychlý nástup a nepříjemný průběh. Nyní ještě čekáme na rozbor vzorků jídla, které byly odebrány, abychom to mohli potvrdit,“ informovala mluvčí Krajské hygienické stanice Středočeského kraje Dana Šalamunová.

Děti jsou podle hygieniků v pořádku a tábor pokračuje. „Jakmile se toxiny z těla vyloučí, poté už je ten člověk zdravý a bez následků. Takže podle našich informací je většina dětí postupně propouštěna z nemocnic," potvrdila Šalamunová. Podle ní nemělo žádné z dětí těžký průběh a nedošlo k větším zdravotním komplikacím. „Tábor uzavírat nebudeme a děti se postupně do něj vrací. Nevíme o žádném případu, že by si chtěli rodiče své dítě vyzvednout. Tábor tedy pokračuje dál, a podle našich informací bude trvat až do soboty 21. srpna,“ doplnila Šalamunová.

Propuštění dětí z nemocnice potvrdila i Petra Horáková, mluvčí Nemocnice Hořovice, kde bylo hospitalizováno šest z více než dvacítky ošetřovaných dětí. „Všechny děti jsme vzhledem k jejich dobrému klinickému stavu propustili do péče rodičů,“ uvedla.