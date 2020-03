Tramvaják z Ostravy přiměl řidiče nosit roušky. S kolegy je i vyrábí

David Magdolen řídí v Ostravě tramvaj už sedmnáct let, ale za tu dobu nezaznamenal žádnou situaci, podobnou té stávající mezi lidmi pozoruje zvýšenou solidaritu, kterou sám preferuje. Byl to ostatně on, kdo kolegy řidiče přiměl nosit ochranné roušky.