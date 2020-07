Na co se mohou návštěvníci lovečkovického železničního muzea těšit?

V současné době se mohou lidé přijít podívat na expozici drezín. V nádražní budově je dopravní kancelář. Další část místnosti je věnovaná zrušení železnice z Velkého Března přes Lovečkovice do Verneřic a Úštěku. Jsou tam také nákladní železniční vozidla, v nichž jsou další expozice. Jedna z nich se jmenuje Světlo na železnici, ve druhém voze je výstava věnovaná historii zabezpečovacího zařízení.

Co je tedy pro lidi největším lákadlem?

Kromě těchto věcí pochopitelně jízda vlakem. Jezdí ze Střekova v Ústí nad Labem přes Velké Březno do Zubrnic. Dál se trať zatím nepodařilo obnovit. Tuto dopravu si objednává Krajský úřad Ústeckého kraje a jedná se o turistickou linku s označením T3.

Na bývalé trati se nachází stanice Levín, kterou proslavil film Páni kluci…

To je pravda, a právě tato skutečnost nám hodně pomáhá. I díky portálu Filmová místa zájem o Levín stále je. Kromě filmů Páni kluci se zde natáčeli také Rebelové. Tyto dva filmy nám pomáhají a dělají Zubrnické museální železnici velkou reklamu. Lidé z různých části České republiky se jezdí dívat na to, jak místa, která znají z filmů, vypadají dnes.

Úklid zaniklé tratě vedoucí do Zubrnic:

Historická trať má zhruba 26 kilometrů, kolik z nich je využívaných?

V současné době vlak jezdí po trati dlouhé 6 kilometrů.

Pokud by vám lidé chtěli pomoci s obnovou trati, jak to mohou udělat?

Máme internetové stránky jedemdal.cz, kde je popis obnovy dalších úseků, například ze Zubrnic do Lovečkovic. Na webu je uvedeno číslo transparentního účtu, na který mohou lidé posílat finanční prostředky na obnovu železnice

Kdy má muzeum otevřeno?

Železniční muzeum na nádraží Zubrnice má otevřeno všechny víkendy a svátky od 10 do 17 hodin. Během letních prázdnin budeme mít otevřeno od úterý do neděle.

Dokážete říct, která věková skupina k vám nejčastěji chodí?

Myslím si, že mezi našimi návštěvníky jsou zastoupeny všechny generace. Od malých dětí s rodiči přes studenty až po seniory. Nedá se jednoznačně říct, že by nějaká skupina převažovala.