Investice za odhadovaných 15 miliard korun má zrychlit jízdu dálkových vlaků zhruba o 5 minut. Schválená varianta se však nelíbí některým odborníkům z přírodovědných oborů a dalším místním osobnostem, obávají se, že tunely zničí krásya hodnoty unikátního údolí.

Zásah do krajiny

Geobotanik a krajinný ekolog Pavel Kovář z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze spolu s kameramanem Janem Jasanským natočili dokument Krajina Orlice versus tunely: ztráty a nálezy veřejného zájmu, ve kterém dali slovo hydrogeologovi, geomorfologovi, zooložce, ale i historikovi nebo zdejší pamětnici. Poukazují na to, že plánovaná obří stavba ovlivní chráněnou krajinnou oblast, vodní zdroje, dotkne se kulturní paměti regionu i jeho zájmů. „Údolí Tiché Orlice mezi Ústím a Chocní utvářelo moje dětství, jsem lokální patriot a ještě navíc přírodovědec, takže všechny ty hodnoty vnímám velmi intenzivně,“ uvedl Pavel Kovář.

Nový dokument byl veřejně prezentován v Ústí nad Orlicí. „Rychlost není všechno, je pouze jednou hodnotou, která nemusí mít vždycky přednost před ostatními. Z hlediska regionu narůstá hodnota všeho, co může lidi odjinud v kraji zdržet, přitáhnout a také tu zanechat peníze, nikoliv jen rychle projet. Z toho důvodu jsem si usmyslel ukázat dokumentární formou alespoň vybrané cennosti a zajímavosti plánovaně tunelovaného úseku orlického údolí, které ve své kombinaci představuje unikátní krajinný prostor v rámci České republiky,“ vysvětlil Kovář a otevřel tím prostor pro diskuzi.

Jiný úhel pohledu

Do besedy po projekci filmu se zapojil i odborník z druhé strany názorové barikády, generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda. „Ve filmu se hovoří o pěti minutách a patnácti miliardách. To má také i jiný úhel pohledu, propustnost trati zde naprosto nestačí. Otevírá se nákladní koridor, který povede od Velkého Oseka přes Hradec, Týniště, Choceň a úzké hrdlo bude ještě větší. V současné době jsme zde na jednadvaceti vlacích za hodinu. Musíme se zabývat jediným úzkým hrdlem na prvním tranzitním koridoru, protože doprava pořád roste,“ oponoval Svoboda.

Jak konstatoval, protože žije v Ústí nad Orlicí, je také místním patriotem, ale každá stavba má svoji daň.

Diskuze o tom, jak řešit nejpomalejší úsek tratě mezi Prahou a Ostravou se vedou již od roku 2003. Centrální komise Ministerstva dopravy vloni v lednu schválila variantu, která počítá se stavbou tunelu Hemže (1,157 kilometru) a Oucmanice (4,985 kilometru).

Na projektu se dále pracuje, rozhodnutí, zda bude realizován v plném rozsahu, by mělo padnout do února roku 2021. Generální ředitel Správy železnic nepředpokládá, že by se začalo stavět dřív než v roce 2028.