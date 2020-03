„Spustíme to ještě tento týden,“ řekl Deníku ředitel káznice Petr Kadlec. Program na videohovory je již nainstalován na několika počítačích. „Zájem je velký. V současné době připravujeme harmonogram,“ řekl Kadlec s tím, že z přibližně devíti set vězňů by videohovor chtělo využít na čtyři sta z nich. Není přitom vyloučeno, že se číslo ještě zvýší.

Vězeňská služba po zrušení návštěv připravila pro odsouzené kompenzační opatření. Mimo jiné mají povolený mimořádný balíček do hmotnosti pěti kilogramů.

On-line reportáž ke koronaviru najdete ZDE.

„Pro chod věznice je to poměrně nápor. Pošta je najednou zavalena daleko větším počtem balíků. Jestli do věznice vozila, řekněme pět balíků týdně, tak teď je to sedmdesát denně,“ uvedl Kadlec.

Vězni si také mohou v kantýně nakoupit za vyšší částku než doposud. „Mohou si vybrat, co chtějí, samozřejmě bychom byli rádi, kdyby se orientovali na vitamíny. Je ale na nich, za co peníze utratí,“ dodal Kadlec. Další uvolnění se týká telefonování. Prodloužila se délka hovorů, volat lze i po večerce.

Roušky

Ve Věznici Heřmanice zhruba deset vězňů již několik dnů šije ochranné látkové roušky. Zatím jich vyrobili přibližně 450. Jsou určeny pro potřeby věznice. „Celkem máme šest šicích strojů. Materiál jsme nakoupili z našich prostředků,“ uvedl ředitel věznice. Roušky mimo jiné dostávají vězni, kteří pracují.

„Na pracovištích mají pomůcky od zaměstnavatelů, měli by je ale mít i pro přechod či přejezd,“ vysvětlil Kadlec. S ohledem na aktuální situaci věznice pozastavila spolupráci se dvěma zaměstnavateli, kde bylo větší riziko přenosu nákazy.

Ochrana

Vězni dění kolem koronaviru pozorně sledují, reagují i na přijatá opatření. „Snažíme se s nimi komunikovat. Televizi mají, takže vnímají, co se děje. Vědí, že to není nic proti nim. Snažíme se jim naopak vysvětlit, že jsou asi nejlépe chráněnou skupinou obyvatel,“ dodal Kadlec.

Koronavirová nákaza zatím za zdi Věznice Heřmanice nepronikla. „Jsme samozřejmě lehce nervózní. Jsme připraveni přijmout karanténní opatření. Občas se vyskytne nějaká teplota, ale zatím byly výsledky naštěstí vždy negativní,“ uzavřel Kadlec.