Na parkovišti vedle boskovického zimního stadionu se už navzdory nepřízni počasí skutečně hromadí desítky diváků kryjící se pod provizorními přístřešky nebo deštníky. Siláci však na nic takového spoléhat nemohou. Musejí se soustředit na svoje výkony v pěti různých silových disciplínách. Poprvé se akce zúčastňuje například Lukáš Přikryl z obce Sudice na Blanensku. „Začal jsem si osahávat disciplíny teprve asi měsíc před soutěží, takže jsem si nebyl moc jistý. Měl jsem nervy,“ přiznává.

Intenzivní liják ho od jeho úsilí neodradil. „Závodění v dešti bylo samozřejmě náročné. Zvláště to platilo při disciplíně obracení pneumatiky, protože to hodně klouzalo. Jinak jsme se ale nikdo deště nezalekli a šli jsme do všeho naplno,“ zdůrazňuje i za ostatní účastníky Přikryl.

Nejvíc si přitom užil třetí disciplínu, což bylo přitahování kamionu na laně. Vozidlo i s řidičem musel dostat v co nejkratším čase do cíle. V silné konkurenci se dokázal prosadit.

„Šel jsem jako dvanáctý na řadu a přede mnou to zvládl dotáhnout do cíle jen jeden závodník. Věděl jsem přitom, že do toho musím dát všechno a že to prostě musím dotáhnout. Za obrovské podpory svého domácího publika jsem zvládl tuto disciplínu v nejrychlejším čase! Byl to opravdu skvělý pocit,“ chlubí se závodník.

Tak zaber! To dáš!

Mezi diváky je při výkonech soutěžících rušno. „Tak zaber! To dáš!“ ozývá se z hloučků fanoušků bez ohledu na to, kdo nastupuje. Lidé se chovají sportovně a snaží se podržet i ty, kterým se tolik nedaří.

Déšť a bláto jsou však na místě stále všudypřítomné. Zvláště při disciplíně převrácení obří pneumatiky se siláci vrací špinaví a zmáčení, ale radost z výkonů jim to nekazí. Týká se to i jedné z mála ženských účastnic Julie Švecové. „Julie nás navíc neslyší. Dokáže však dobře odezírat ze rtů,“ upozorňuje moderátor soutěže.

Lidé se ji přesto snaží povzbudit k lepším výkonům. „V dešti to bylo malinko zajímavější, a končili jsme jako prasátka. Byl to ale super zážitek, disciplíny, atmosféra i ceny. Když to půjde, příští rok to dáme znovu,“ směje se Švecová, která je známá také jako úspěšná česká vzpěračka.

Akce je pro závodníky a přihlížející především skvělou zábavou pro deštivé sobotní odpoledne. „Díky fanouškům, kterým moc děkuji, jsem si závod opravdu velice užil. Cíl byl nebýt poslední a nakonec se mi podařilo umístit na čtvrtém místě. Měl jsem obrovskou radost,“ komentuje po vyvrcholení akce soutěžící Lukáš Přikryl.

Strongmani dokazují, že jsou nezastavitelní a dávají tak příslib dalšího krásného zážitku pro všechny, kdo se do Boskovic vypraví zase příští rok.