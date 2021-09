V pátek 3. září podají všechny tři výpověď a založí „vlastní školu“. Obcí narychlo dosazená ředitelka základní školy (ZŠ) ve Vraném Šárka Veselá tímto přijde nejen o pedagogický sbor, ale zřejmě o více než polovinu z celkového počtu 29 žáků, kteří chtějí odcházející učitelky následovat a ve vzdělávání s nimi pokračovat v rámci individuální výuky.

Rodiče zbývajících dětí, kterým testování ve škole nevadí a naopak ho požadují, jsou postupným rozkladem vzdělávacího zařízení znechuceni, ale též věří ve zklidnění situace. „Moc nás mrzí, co se tady děje, máme školu ve Vraném rádi a kvůli sobectví několika lidí a protestu učitelek je to bohužel zkažené i pro ostatní,“ řekla například matka žáků, dojíždějících ze sousední obce, Helena Nováková.

Bývalá vranská ředitelka Ludmila Svobodová i přes odpor části rodičů, radnice a veřejnosti svůj postoj hájí a vysvětluje ho tím, že se nehodlá podrobit nátlaku z vyšších míst a požaduje pouze, aby zvítězil zdravý rozum a děti mohly chodit do školy svobodně a bez podmínek.

„Znovu opakuji. Celá mašinérie kolem roušek a testování je něco, čemu nevěřím a zapojovat se do toho nebudu. Testování nic neřeší. Všechno kolem testů je zmanipulované, zkreslené a navíc jejich výsledky mohou být velmi neobjektivní. Stejně tak nošení roušek malými dětmi je nezdravé. Nařízení, která ministerstva dávají, jsou proti lidskému rozumu už proto, že prvňáci mohli do školy vstupovat první den bez testů i bez roušek,“ zdůraznila protestující odvolaná ředitelka a učitelka ZŠ Vraný Ludmila Svobodová.

Nová ředitelka zůstává na vše sama

„Obec mě kvůli mému postoji zbavila funkce ředitelky, což považuji za protiprávní, a čekám na verdikt soudu. Stejně tak radnice sesadila z funkce ředitelky následně i kolegyni Štěpánku Vítovou a posadila do vedení školy novou ředitelku, kterou narychlo sehnala. My naše žáky milujeme, jsme připraveny to nevzdat a vyučovat je individuálně. Rodiče některých školáků nám již vyjádřili svoji podporu a vše je na dobré cestě,“ dodala Svobodová.

S kolegyněmi proto řeší legislativní kroky, aby mohly začít vyučovat v náhradních prostorách, přičemž jimi poskytované individuální vzdělávání zastřeší odborný garant a generální ředitel v jedné osobě, se kterým již začala jednání. „Vše bude v souladu se zákonem a děti, které budeme individuálně vzdělávat, zůstanou nadále kmenovými žáky ZŠ ve Vraném a dle pravidel budou docházet dvakrát ročně na přezkoušení,“ popsala svůj plán odvolaná ředitelka Ludmila Svobodová.

Nová ředitelka, která zůstává na vše sama, musí společně s vedením obce hledat náhradu hned za tři učitelky. „To, že paní učitelka Svobodová a další kolegyně chtějí podat výpověď, se ke mně doneslo, stejně jako to, že chtějí jít cestou individuální výuky. Určitě jim nebudeme bránit a vím, že to rozhodně nebudou mít jednoduché," sdělil ve čtvrtek odpoledne starosta Vraného Miroslav Zázvorka.

„Nakonec čas ukáže, jakou variantu rodiče dětí zvolí. Jejich právem je rozhodnout, kam děti umístí, ale stejně tak mají povinnost zajistit dětem školní docházku. My se o zajištění plynulého chodu naší školy určitě postaráme. Nová paní ředitelka už má vytipované nějaké kantory a stejně tak družinářku. Výuka u nás pojede bez omezení,“ dodal starosta.