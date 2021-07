Jaroslav Šilhavý má pověst konzervativního muže. Vždyť i fotbal hrál jako uznávaný zadák tak nějak tradičně. Pořádně natvrdo, ne zákeřně. Především neústupně a na jistotu.

Jako trenérovi mu vynesly tyto vlastnosti dva mistrovské tituly a úspěchy s reprezentací. Aby přišel ten největší, musel se však trochu odvázat. V neděli se mu to sakra podařilo. Tři změny v sestavě pro zápas s Nizozemskem byly zásadní, povedené.

Jasně, dvě byly vynucené. Levý bek Jan Bořil byl vykartovaný, proto kouč ukázal na protřelého Pavla Kadeřábka. Jeho výkon? Perfektní. Kapitán Vladimír Darida byl sužován bolestí v noze, do sestavy nemohl. A tak vyběhl v Budapešti Antonín Barák, tak trochu nečeský fotbalista - a to nejde jen o jeho do půlky lýtek stažené stulpny. Mužstvu dodal jistotu, techniku, rozhled, kreativitu i eleganci.

Kreativita Ševčíka platila

Jenže Šilhavý překvapil a provedl také třetí zásah. Místo mírně se soužícího Jakuba Jankta vyslal do boje Petra Ševčíka, dalšího člena slávistické letky. Rovněž on zapadl, týmu dodal pracovitost, kilometry, otravnost, ale také lehkost a nápady.

Dnes je tu duel s Dánskem, čtvrtfinále Eura. Což o to, reprezentace už na turnaji uspěla, ale samozřejmě chce víc. Tedy postup do semifinále, za nímž by přímo z horkého Baku vyrazila do Londýna.

To ale znamená opět perfektně trefit sestavu, jak se říká. „Není to jednoduché,“ pronesl Šilhavý v pátek na oficiální tiskové konferenci. Někteří „komentátoři“ na sociálních sítích mu oponovali: Ale je. A mysleli to všichni stejně.

Tentokrát by si od nich měl státní trenér nechat poradit a řídit se letitým heslem: Vítězná jedenáctka se nemění. A to navzdory tomu, že má k dispozici jindy prvního levého beka Bořila a kapitána Daridu.

Na zásah do složení byl nedělní výkon příliš dobrý. Není důvod ke změnám.