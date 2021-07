Patří do kádru národního mužstva, byť Euro ho kvůli zdravotním lapáliím, které poznamenaly jeho první sezonu ve Fenerbahce Istanbul, minulo. Fotbalista Filip Novák přesto šampionátem žije.

Triumfální osmifinále s Nizozemskem v Budapešti sledoval z tribuny, nyní se Češi poměří se soupeřem, ke kterému má rozhodně co říct. Levý bek strávil v Dánsku tři sezony, za Midtjylland odkopal více než sedmdesát utkání.

„Viděl jsem všechny jejich zápasy, nečeká nás nic lehkého. Na druhou stranu je to z mého úhlu pohledu soupeř, který se dá porazit,“ říká před sobotním čtvrtfinále, jež se hraje v horkém Baku.

Co na soupeře může platit?

Musíme se jim vyrovnat v agresivitě, budou hrát na hraně rizika. Ten zápas bude jednoznačně co do fyzické konfrontace bolet, ale po technické stránce budeme mít navrch a je potřeba být efektivní.

Dánové dali osm gólů ve dvou minulých zápasech. Nežene je i motivace hrát za Christiana Eriksena, který zkolaboval v prvním duelu s Finskem?

Nemyslím si, že by to pro ně měla být v téhle fázi turnaje nějaká extra motivace navíc. Chtějí jednoduše vyhrát. Christianova situace spíše nakopla celý národ. Horší by tak bylo, kdyby Dánsko hrálo doma v Kodani. Je to hodně znát, když tým hraje před vlastními fanoušky. Ti dánští navíc umí být hluční a vášniví.

Prý je země na nohou. Máte podobné zprávy?

Teď před vzájemným zápasem mi pár lidí volalo a psalo. Mám rád hecování, takže doufám, že to úspěšně zvládneme. Co se týče fanoušků, atmosféra v Dánsku byla vždy výborná, rád na to vzpomínám. Teď se bohužel hraje v Baku, tak jsem zvědavý, kolik českých a dánských fanoušků si najde cestu na stadion.

Dánský fotbal jde nahoru – a to i klubový. Čím to je?

Neumím zhodnotit systém ostatních klubů, ale konkrétně Midtjylland využívá hodně datové analýzy. Celý klub je na základě čísel a jejich vyhodnocování prakticky řízen a je velmi úspěšný. Majitel Midtjyllandu je navíc zároveň majitelem anglického Brentfordu, který nyní postoupil do Premier League. Model jednoznačně funguje.

Co říkáte na české výkony na šampionátu?

Jsem moc rád a klukům držím palce. Před turnajem jsem viděl spousty negativních reakcí a pesimistických předpovědí, tak snad jich nyní bude o něco méně. Navíc jsem se dostal na zápas do Budapešti a bylo to super! Ocitnul jsem se v kotli fanoušků a moc jsem si to užil.

Tipnete si výsledek čtvrtfinále?

Přál bych si naše vítězství a zároveň klukům opravdu věřím. Tipuji tak vítězství Česka 1:0, střelcem bude Tomáš Souček.

Šilhavému řekl, že to nepůjde



V osmifinále s Nizozemskem musel kouč Jaroslav Šilhavý řešit ožehavý problém. Při karetním trestu pro Jana Bořila nastala personální nouze na postu levého beka. A to i proto, že Filip Novák, tradiční alternativa, v kádru chybí. „Samozřejmě mě to mrzí, ale upřednostnil jsem zdraví a nutnost dát se dohromady před nastávající sezonou. Půlku minulé sezony jsem měl každý den bolesti a už jsem jen odpočítával konec sezony,“ vykládá fotbalista Fenerbahce Istanbul. „Trenér Šilhavý mi před nominací volal, ale říkal jsem mu, že to jednoduše nepůjde,“ popisuje.



Nováka ničily problémy celou sezonu. Zranil se už v letní přípravě, což notně zkomplikovalo jeho postavení po přestupu do tureckého velkoklubu. Nakonec zvládl dvacet utkání v lize a poháru. „Stále nejsem stoprocentně v pořádku, ale je to naštěstí výrazně lepší než před několika týdny. Chtěl bych poděkovat profesoru Kolářovi. Hned po sezóně jsem ho navštívil a přes celou dovolenou jsem k němu dojížděl na všemožné rehabilitace,“ říká.