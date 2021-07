Dánsko oslavuje Kaspera Dolberga. Takový titulek byste před evropským šampionátem asi nečekali. Vlastně možná ani po dvou zápasech.

První zápas proti Finsku se nepodíval na hřiště ani na minutu, druhé utkání jakbysmet. Až proti Rusům dostal šanci. Po hodině hry odešlo ze hřiště útočné eso z Lipska Yussuf Poulsen a naskočil právě Dolberg.

Dánové rozmetali Rusy 4:1 a proklouzli se třemi body do osmifinále, kde už borec z francouzského Nice nechyběl v základu. Právě Poulsena totiž vyřadily zdravotní potíže.

Jak rošáda dopadla? Byl to Dolberga zápas. Dvěma góly prakticky rozhodl o vyřazení Walesu, soupeře pak ještě dorazili Maehle s Braitwaithem. A tak si teď Dánsko díky podceňovanému útočníkovi může brousit zuby na Českou republiku.

Proč podceňovanému? Je mu třiadvacet a do dospělého fotbalu nakoukl už před sedmi lety v Silkeborgu. O pár měsíců později už si stěhoval věci do skříňky ve slavném Ajaxu Amsterdam, kde se jeho talent naplno projevil v ročníku 2016/2017.

Napříč všemi soutěžemi, tedy první liga, domácí pohár, kvalifikace Ligy mistrů i Evropská liga, v níž Ajax skončil až ve finále na kopačkách Manchesteru United, nasázel ve 48 zápasech 23 gólů.

U vytržení z něj byl tehdy i Lionel Messi, Argentinec ho dokonce zařadil mezi devět největších fotbalových talentů. V Nizozemí se ten rok stal talentem roku.

Pád i kvůli zraněním

Jenže následoval sešup. I dlouhodobé zranění nohy mohlo za to, že Dolberg stihl v další sezoně jen třicet zápasů s bilancí devíti branek.

Přišly další pohromy. Do Ajaxu zavítal z Anglie Dušan Tadic, na závěr kariéry se navíc do klubu vrátil Klaas-Jan Huntelaar. Řešením bylo přesunutí Dolberga do záložní řady, jenže neustávaly ani zdravotní potíže. Na nelichotivý seznam přibyly potíže s břichem a koleny.

Před dvěma lety obávaný střelec, který si získal přízvisku „Goalberg“, po letech vyměnil dres Ajaxu za ten v barvách francouzského Nice. Ve třiadvaceti ligových bitvách se prosadil jedenáctkrát, ale kde mu to nepálilo, byla reprezentace.

Dlouhé čekání

V první polovině června 2019 v kvalifikaci o Euro skolil dvěma góly Gruzii, o čtyři měsíce později se ještě dvakrát prosadil v přátelském střetnutí s Lucemburskem, pak ale jako když utne.

V soutěžním zápase čekal na gól jednadvacet měsíců, až v zápase se slabou Moldávií, kterou Nizozemci v kvalifikaci o mistrovství světa roznesli 8:0, se dvakrát trefil.

Příprava a dva odehrané poločasy bez gólového efektu mu důvěru kouče národního týmu nepřinesly. Ta přišla až se zmíněným zraněním Poulsena.

A dánský tisk už zase píše o „Goalbergovi“. Ten sám po utkání, které se hrálo na jeho dlouhá léta domácím hřišti v Amsterdamu, tvrdil, že už po cestě na zápas cítil, že bude speciální. A byl.

Nizozemskou metropoli ale teď bude muset vyměnit za tu ázerbájdžánskou.

Bude se Kasperu Dolbergovi dařit i v parném Baku? Proti jsou Schick a spol.