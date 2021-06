Dotázání se rovněž vyjádřili k možné vyhrocené atmosféře na stadionu Hampden Park v Glasgow. Kauza Kúdela vs. Kamara z utkání Evropské ligy mezi Slavií Praha a Glasgow Rangers je přece jen stále živá.

Deník respondentům položil dvě otázky:

1. Jakou základní sestavu byste poslali do zápasu se Skotskem?



2. Očekáváte, že bude ze strany Skotů na stadionu v Glasgow vyhrocená atmosféra kvůli kauze Kúdela?

Karel Krejčík, trenér FC Hradec Králové B, ČFL – 1. Vaclík – Coufal, Král, Kalas, Bořil – Souček – Masopust, Darida, Barák, Jankto – Schick.

Čelůstka a Brabec nejsou ve formě, dělají chyby, takže je namístě zaimprovizovat. Záloha v tomto složení by mohla být ofenzivnější a fotbalovější.

2. Po tom, co jsme zažili při utkání Slavie, jsem přesvědčen, že atmosféra vyhrocená bude. Samozřejmě bude důležité vedení utkání ze strany rozhodčích.

Tomáš Hrabík, asistent trenéra FK Chlumec nad Cidlinou, ČFL – 1. Vaclík – Coufal, Čelůstka, Kalas, Bořil – Masopust, Král, Souček, Darida, Jankto – Schick.

Budu věřit sestavě z posledního přípravného zápasu proti Albánii a prověřeným hráčům.

2. Utkání bude vyhrocené, ale ne pouze v důsledku kauzy Kúdela. Také s ohledem na skotskou náturu, která se naplno projeví poté, co budou Skotové prohrávat.

Zdroj: Deník

Jiří Vondřejc, trenér AFK Opatovice nad Labem, okresní přebor, dříve Loko Pardubice – 1. Vaclík – Coufal, Brabec Kalas, Bořil – Souček, Král – Masopust, Darida, Jankto – Schick.

Váhal jsem se sestavením stoperského dua a nasazením Holeše místo Brabce. Do brány bych dal Pavlenku ale kvůli jeho zranění jsem musel volit Vaclíka.

2. Mezi diváky se negativní reakce mohou objevit, ale mezi hráči to nepředpokládám. I když zápas Slavie na Rangers ukázal pravý opak. Doufám, že tentokrát zvítězí sportovní fair play a „politika“ zůstane stranou. Včetně podle mě myšlenkově i věcně prázdných předzápasových gest. A fanoušci budou hodnotit jen sportovní výkony.

Petr Průcha, trenér RMSK Cidlina Nový Bydžov, krajský přebor – 1. Vaclík – Coufal, Čelůstka, Kalas, Bořil – Souček, Král – Masopust, Darida, Jankto – Schick. Mám podobný názor jako trenér Šilhavý. Do hry bych poslal stejnou sestavu, jaká nastoupila v přípravě proti Albánií. Jen mi v hlavě leží Adam Hložek, který má podle mě velmi dobrou formu. Za mě by byl určitě jedním z prvních střídajících hráčů.

2. Myslím si, že duch potrestání Kúdely bude zápas provázet. Každopádně pro náš tým by to měla být pozitivní motivace. Jenom je potřeba přes všechny ty okolnosti zachovat chladnou hlavu. Očekávám, že prostředí na stadionu v Hampden Parku bude vůči českým hráčům nepřátelské. Ale je třeba Skotům vypálit rybník. Osobně budu šťastný, když naše reprezentace zvítězí. Bude to určitá satisfakce českého národa za nesmyslné podezřívání z rasismus.

Jiří Skuček, trenér Sokola Staré Buky, krajská I. B třída – 1. Vaclík – Coufal, Čelůstka, Kalas, Bořil – Masopust, Král, Darida, Souček, Jankto – Schick.

Nikdo že stoperů nemá formu, proto složit zadní řadu je těžké. Nakonec to vidím na Čelůstku s Kalasem.

2. Jsem přesvědčený, že atmosféra bude vyhrocená, a pokud ještě před zápasem nepoklekneme, tak bude ještě daleko vypjatější. Hodně bude záležet na tom, jak se k tomu postaví rozhodčí.

Stopeři? Čelůstka a Kalas



Většinou shoda. Tak vyzněla anketa Deníku na téma: Jakou sestavu by trenéři východočeských týmů vyslali do duelu se Skotskem, kdyby byli v kůži reprezentačního trenéra Jaroslava Šilhavého.



Do prvního zápasu českého týmu na evropském šampionátu se vyjasnila situace v brankovišti. Někteří z trenérů by mezi tyče poslali Jiřího Pavlenku, ale jelikož o víkendu se rozhodlo, že gólman Werderu Brémy na šampionát kvůli zranění ani neodcestuje, bude jedničkou Tomáš Vaclík.



Hodně diskutovanou byla otázka stoperské dvojice, protože při neúčasti distancovaného Ondřeje Kúdely, obrana v přípravných zápasech poměrně „hořela“. Trenéři se nakonec většinově přiklonili k dvojici Tomáš Kalas a Ondřej Čelůstka. Objevolala se ale i jména Alexe Krále, Davida Zimy a Tomáše Holeše. Exhradecký fotbalista, jenž nyní patří ke hvězdám Slavie, byl zařazen i do záložní řady, kde se objevoval také Jakub Pešek.



Samostatnou kapitolou byli útočníci a často skloňované téma: Hrát s jedním či se dvěma hroty? Víckrát se u regionálních koučů objevila varianta s jedním útočníkem, kde byl jasnou volbou Patrik Schick. V několika případech ale trenéři volili i dva forvardy, nejčastěji Schick a Adam Hložek.

Martin Nun, trenér Bystřianu Kunčice, krajská I. A třída – 1. Vaclík – Coufal, Čelůstka, Král, Bořil – Hložek, Darida, Souček, Masopust – Schick, Krmenčík.

Nejsem zastáncem defenzivního pojetí, jakým se někdy český tým prezentuje. V dnešní době se fotbal hraje na góly, A národní mužstvo má kvalitní zálohu na to, aby mohlo hrát na dva útočníky.

2. Byl bych rád, aby tomu tak nebylo, ale myslím si, že na atmosféře na stadionu to znát bude. Skotský národ má horké hlavy, podobně jako Angličané, a tohle neodpustí.

Jiří Fejgl, trenér Sršňů Kratonohy, III. třída okresu Hradec Králové – 1. Vaclík – Coufal, Kalas, Čelůstka, Bořil – Souček, Holeš – Masopust, Král, Hložek – Schick.

Proti Belgii Tomáš Holeš famózně zvládl Kevina de Bruyneho, asi nejlepší středního halva světa. Navíc tým má problém v prostoru před stopery (viz gól s Albánií). On ho vyřeší. Na hřiště patří také Adam Hložek, může nahradit soužícího se Jakuba Jankta. Bohužel nezbývá místo na Vladimíra Daridu, ale on nemá (stejně jako Jankto) úplně oslnivou formu.

2. Bude to tvrdé, ale Kúdelu bych do toho už netahal. Čeští hráči působí ve velkých klubech, nesmí je to rozhodit. Jsou silní, proto jsou v národním týmu.

Ladislav Chára, trenér SK Řečany nad Labem 1920, krajská I. B třída – 1. Vaclík – Coufal, Zima, Kalas, Bořil – Jankto, Souček, Darida, Pešek – Schick, Hložek.

Měl jsem velké problémy se složením obrany. Kdyby bylo na mě vezmu na Euro Stronatiho a Fleišmana. První z nich je vysoký, silový a ne úplně pomalý, skvělý hlavičkář, vzadu i vepředu na standardky. Druhý měl skvělou formu, je rychlý, důrazný, disponuje skvělou kopací technikou. Střílí góly a sbírá asistence. Naopak v útoku jsem měl hned jasno. Hrál bych na dva. Schick i Hložek jsou rychlí. Umí zakončit oběma nohama i hlavou. Mají dobrý výběr místa, pokud by našli společnou řeč, byli by hodně nepříjemní pro soupeře

2. Rozhodně se diváci ve Skotsku projeví, jako po celou dobu i po tom neprokazatelném incidentu s Kamarou. Jsou to pro mě bezmozci a Češi to pocítí nevraživostí. Určitě mají na Kúdelu pifku! Nechápu vůbec obecně tyto rasistické projevy. Zajímalo by mě, kdyby černoch řekl o bílém, že je třeba světlé prase, jestli by to byl taky rasismus. Prostě pro mě je to nesmysl, který vymyslel…

Miloš Dvořák, trenér MFK Trutnov, divize C – 1. Vaclík – Coufal, Čelůstka, Kalas, Bořil – Souček, Darida – Masopust, Hložek, Jankto – Schick.

Hrajeme proti Skotsku, a pokud chceme pomýšlet na postup, potřebujeme utkání zvládnout. Vsadil bych proto na útočněji laděnou sestavu v rozestavení 4–2–3–1 s Hložkem na podhrotu.

2. Myslím, že nějaké dozvuky by tam být mohly. Zároveň se ale budou i Skotové soustředit především na svůj výkon, proto bych řekl, že to nebude nějak strašné.

Aleš Majvald, trenér FK Letohrad, divize C – 1. Vaclík – Coufal, Kalas, Čelůstka, Bořil – Král – Masopust, Darida, Souček, Jankto – Schick.

Rád bych do sestavy zařadil rovněž Hložka, ale teď bych přece jen věřil vyzkoušenému Schickovi a talentovaného sparťana použil spíš jako „super žolíka“.

2. Myslím si, že utkání bude bez většího počtu diváků, takže žádné hecování ze strany skotských fanoušků neočekávám.

Ondřej Nejman, trenér FK Náchod, divize C – 1. Vaclík – Holeš, Kalas, Bořil – Coufal, Souček, Král, Jankto – Barák – Schick, Hložek.

Trenér se nesmí bát trochu zariskovat a vsadit na borce, kteří mají aktuálně nejlepší formu, navíc ji prokazují v těžkých zápasech.

2. Nemyslím si, že bude atmosféra nějaká nenávistná. Tím, že Kudela na Euru nebude, se vše vyřešilo, ale myslím si, že ve formě jakou měl, bude hodně chybět.

Pavel Obermajer, trenér SK Jičín, krajský přebor – 1. Vaclík – Coufal, Čelůstka, Kalas, Bořil – Král, Souček, Darida, Pešek – Hložek, Schick.

Vsadil bych na hráče, kteří mají nejlepší formu.

2. Nenávisti je mezi lidmi čím dál víc častěji a když je navíc něčím umocněná, tak lze vyhrocení očekávat. Ale věřím, ze se utkání obejde bez reakcí a Skotové se ukáží jako vyspělý fotbalový národ.

Lubomír Jansa, bývalý trenér Police n. M., krajský přebor – 1. Vaclík – Coufal, Bořil, Čelůstka, Kadeřábek – Masopust, Souček, Král, Jankto – Schick, Hložek.

2. Myslím, že nějaká reakce na tuto pseudokauzu se v hledišti očekávat dá. Už proto, že naše reprezentace před zápasem nepoklekne (což plně schvaluji) a soupeř ano. To bude předmětem narážek a velké nevole domácích fanoušků. Ale to bude snad vše a na hřišti nic podobného neočekávám, protože věřím, že tam bude 22 profesionálů a budou se soustředit pouze na dobrý fotbal.

Pavel Záleský, trenér TJ Sokol Janov, okresní přebor Svitavska – 1. Vaclík – Coufal, Kalas, Zima – Barák, Král, Souček, Darida, Jankto – Hložek – Schick.

Samozřejmě vím, že reálně to tak nebude, především v obranné formaci, ale než stále chybující Čelůstku s Brabcem nebo Bořila, který se mi se svojí hrou vůbec nelíbí, tak bych to zkusil takhle…

2. Předpokládám, že Skotové jsou inteligentní národ, takže to snad bude v mezích.

Miroslav Teplý, trenér MFK Chrudim B, krajský přebor – 1. Vaclík – Coufal, Král, Zima, Bořil – Holeš, Souček – Hložek, Darida, Jankto – Schick. Bohužel při formě našich středních obránců bude nutné obětovat Alexe Krále na tento post.

2. Při vývoji posledních událostí ve Skotsku, přístupu, chování a povahy tohoto národa je to více než pravděpodobné.

Martin Horáček, trenér Junior Skuteč, krajská I. B třída – 1. Vaclík – Coufal, Zima, Kalas, Bořil – Masopust, Darida, Souček, Král, Jankto – Schick.

Do brány bych zařadil Pavlenku, jelikož byl v sezoně vytížený oproti Vaclíkovi, ale je zraněný. V obraně bych rad viděl mladého Zimu namísto Čelůstky.

2. Vzhledem k tomu, že Ondřej Kudela má stopku a nebude hrát, tak neočekávám kromě nějakého ,,zabučení“ nic dramatického.