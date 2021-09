Pochopitelně je z kroku nové generality na Strahově potěšený a příjemně překvapený. Nicméně chystá se trestat i on. "Za očernění své osoby budu požadovat omluvu u soudu. Od konkrétních lidí. Pánové Berbr, Malík i Pauly se mají na co těšit," řekl pro Deník.

Vrátili vám členství ve FAČR. Jak jste zprávu přijal?

Samozřejmě mě to velice potěšilo a musím přiznat, že příjemně překvapilo. Zprávu jsem ale přijal v klidu a hlavně v sedě. Momentálně mám vážné zdravotní problémy.

Už nejste sice ve věku juchání, přesto slavil jste. Jaká byla vaše první reakce?

(úsměv) O věk ani tak nejde. Před nedávnem jsem prodělal infarkt. Takže žádné oslavy, mám před operací. Snad mi to doktoři povolí po zákroku a já oslavím obě události najednou.

Žádnou iniciativu nevyvíjel

Kdo vám potěšující novinku oznámil jako první?

Téměř současně mě informovali přes WhatsApp předseda OFS René Živný a sportovní novinář Luděk Mádl.

Jak dlouho jste o to omilostnění usiloval?

Za minulého vedení FAČR to nemělo cenu. Vlastně jsem s nimi nechtěl už mít nic společného. Po zvolení nového vedení jsem žádnou iniciativu nevyvíjel.

Kdo vás tedy „vysvobodil“?

Podle mého názoru vzešla iniciativa přímo od nové Etické komise FAČR. Díky určitým podnětů od lidí kolem sdružení Čistý fotbal. Jmenovitě pana Poppera z Litoměřic a Markéty Haindlové. Pokud je má domněnka správná, tak jim velice děkuji.

Svitla vám naděje, když volby na předsedu vyhrál Petr Fousek? Co jste vůbec říkal jeho zvolení?

Jednoznačně. Již před volbami jsem se veřejně vyjádřil k podpoře pana Fouska. Po odstoupení Vladimíra Šmicera už byl mým jediným kandidátem. S ním věřím v lepší zítřky.

Co přesně zrušení doživotního členství znamenalo pro vás?

Nemohl jsem oficiálně pracovat pro fotbal. Nesměl jsem podepisovat žádné oficiální dokumenty pro FAČR, což v případě Živanic byla papírová válka. Měl jsem podpisová práva, musely se měnit podpisové vzory a spousta věcí kolem. Navíc klika kolem Blaschkeho chtěla mého odstranění využít pro manipulaci voleb do OFS Pardubice, KFS Pardubice i Výkonného výboru FAČR. Naštěstí neúspěšně.

Poškození dobrého jména

Díval se někdo kvůli vám na Živanice skrz prsty?

Pochopitelně. Protože ne všichni funkcionáři i samotná mužstva jsou změnám nakloněni. Bohužel manipulaci ze strany rozhodčích již považovali za standard v českém fotbale. Pro příklad: nechvalně známý Vyšehrad, ale i Velvary, Štěchovice, Zápy, Zbuzany. Bývalo to i v Ústí nad Orlicí. No a rozhodčí jako Štuk, Hanousek, Zadinová, Radina, Pilný, Paták, Benedikt, Váňa, Řeháček, Milner to uměli dát hráčům Živanic i mně osobně, jak se říká, sežrat. A jenom blázen by si mohl myslet, že tihle všichni jsou z fotbalového dění pryč nebo dokonce napravení.

Podepsalo se to třeba nějak na vašem zdraví?

Jsem o tom přesvědčen. Je snad infarkt málo?

Budete žádat nějakou omluvu nebo finanční kompenzaci?

Pravděpodobně budu soudně požadovat omluvu. Od fyzických osob, od Berbra, Malíka i Paulyho. Za poškození svého dobrého jména a snížení společenského uplatnění. Rozhodně nebudu vyžadovat omluvu od nového vedení FAČR.

Za vaši statečnost vás v klubu udělali čestným předsedou. Co budete teď, právoplatný předseda?

Rád zůstanu „jen“ tím čestným předsedou. Ve svém zdravotním stavu už žádnou funkci nechci.

Už tušíte, co bude první věc, kterou uděláte po svém návratu?

Klukům pošlu chlebíčky do kabiny. A po, doufám, že úspěšném podzimu vše oslavíme s vedením a hráči dohromady. Fotbal i zdraví…

Na druhou stranu mohl jste si odpočinout, věnovat rodině, nabrat nové síly.

Nemohl, protože jsem se věnoval fotbalu stejně intenzivně i v „ilegalitě“. Oni doma stejně vědí, že to jinak neumím. Za podporu manželce i mým dcerám jsem opravdu vděčný.

Měl slovo v Máte slovo

Stal jste se mediálně známým v celé republice. Jak jste si to, jako každý muž s nějakým egem, užíval?

Nemyslím si, že jsem se stal nějakou mediální hvězdou. Rozhodně jsem to kvůli tomu nedělal!

Počkejte. Komu se podaří z ČFL a malé obce dostat do všech novin, na weby i do sledovaného televizního pořadu?

Zájem médií mě překvapil. Přiznám se, že i trochu zaskočil. Ale popravdě řečeno mi velmi pomohl v mém snažení. Za to patří sdělovacím prostředkům velký dík.

Jak vzpomínáte na účast v pořadu Máte slovo a "kotelnici" Jílkovou?

Na Máte slovo vzpomínám strašně rád. Atmosféra pořadu byla výborná. Lidi jako Ladislav Vízek, Rudolf Řepka, pan Müller ze Zličína nebo velký fotbalový odborník Stanislav Hrabě, na ně mám jen příjemné vzpomínky. Stejně jako na paní Jílkovou. Mimo kamery je to velmi příjemná žena. Škoda, že se přímé konfrontace báli všichni z tehdejšího vedení FAČR. Asi nechtěli hledět do očí lháři…

Jaké jste měl ohlasy na svou účast v televizi?

Velmi velmi pozitivní. Často se mi někdo připomene ještě dnes.

Věřil jste, když byla kauza tak mediálně propíraná, že už to musí vyjít?

Za minulého vedení FAČR nikdy! Svitla mi naděje při tolik očekávané změně generality českého fotbalu.

Všechno pro vás dobře dopadlo. Šel byste do toho znovu, nebo si to po všech těch zkušenostech rozmyslel a mlčel jako většina fotbalového národa?

Rozhodně šel! Nicméně připravenější a s vědomím, že mám spojence a že se dá vyhrát. Kvůli fotbalu stojí podobné peripetie podstoupit.

Omilostněný Petr Špaček, čestný předseda Živanic.Zdroj: Petr Hrnčíř

VÝVOJ KAUZY



Petr Špaček po sérii podivných zápasů jeho Živanic (např. ve Velvarech, ve Štěchovicích) ostře zkritizoval poměry v českém fotbale. Zejména praktiky rozhodčích. Třetí nejvyšší soutěž ČFL označil za neregulérní. Nebál se použít věty: Rozhodčí pískají podle principu platící, neplatící družstvo, a protože Živanice neplatí, jsou sudími v téměř každém zápase řezány. Psal se říjen 2018. Živanický předseda se odhodlal k otevřenému dopisu, který adresoval na nejvyšší místa, k rukám tehdejšího předsedy FAČR Martina Malíka. Místo prošetření jeho podnětů, které byly označeny jako nedoložitelné důkazy, byl potrestán. Tím nejtvrdším způsobem. Vedení FAČR jej doživotně zbavilo členství, čímž ho oficiálně odřízlo od fotbalu. Malík rozhodnutí odůvodnil těmito slovy. "Pan Špaček dostal příležitost, aby svá tvrzení doložil a zdůvodnil. To neučinil, používá jen obecná konstatování, že všechno je špatně. Jedná se o poškozování jména českého fotbalu. Navíc nám sdělil, že v tom hodlá pokračovat, takže nebyl jiný nástroj než ho vyloučit z řad asociace. Bylo to jednomyslné rozhodnutí výkonného výboru FAČR.“ Se Špačkem se svezl i jeho klub. Živanice byly potrestány za to, že nesplňují předpisy z hlediska předepsaného minimálního počtu mládežnických družstev. Byly jim vyměřeny kompenzační poplatky a disciplinární pokuty. Argumentace, že se dohodl s okolními vesnickými kluby na souklubí, nebyly brány v potaz. Orgány FAČR to dokonce braly jako pokus obejít předepsané normy. Naděje na zvrat svitla Špačkovi po zatčení místopředseda Fotbalové asociace České republiky Romana Berbra. Kriminalisté ho spolu s dalšími osmnácti osobami zadrželi pro podezření z korupce a ovlivňování výsledků zápasů. A jak vyšlo později z policejních odposlechů najevo, v případech hlavně figurovala utkání Živanic. Jako například to domácí s Vyšehradem. Na Špačka se vrhli novináři a zájem o nezvykle ostrého kritika vyvrcholil účastí v hodně sledovaném televizním pořadu Máte slovo. Definitivní tečku v této kauze udělaly červnové volby do výkonného výboru FAČR. Po vítězství Petra Fouska se dala očekávat očista českého fotbalu. S tím souviselo i napravení starých křivd. Doživotně odsouzený fotbalový funkcionář byl osvobozen.